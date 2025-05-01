Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.11 комментариев
На Западе назвали Россию единственно возможным посредником между Индией и Пакистаном
Россия – единственная страна, способная выступить посредником между Индией и Пакистаном на фоне резкого обострения напряженности из-за теракта в Кашмире, заявил французский геополитик Александр дель Валль в интервью Boulevard Voltaire.
Только Россия способна стать посредником в урегулировании конфликта между Индией и Пакистаном, заявил французский геополитик Александр дель Валль в интервью Boulevard Voltaire, передает РИА «Новости».
Эксперт подчеркнул: «Единственной державой, способной сыграть роль посредника, является Россия. Только она способна примирить две стороны, потому что у нее хорошие отношения и с Пакистаном, и с Индией».
Дель Валль добавил, что БРИКС сегодня может эффективнее выступать мировым арбитром, чем ООН и Запад, которые, по его мнению, лишь усложняют международные кризисы. В качестве альтернативы эксперт предложил, чтобы именно страны БРИКС нашли решение, которое приведет к прекращению огня между Индией и Пакистаном.
Осложнение ситуации вдоль линии контроля между Индией и Пакистаном произошло после теракта в районе города Пахалгам в индийском Джамму и Кашмире. В результате нападения, ответственность за которое взяла на себя группировка «Фронт сопротивления», погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел совещание с руководством страны и военного блока, подтвердив, что индийские вооруженные силы обладают полной свободой действий для ответа на теракт и выразил решимость бороться с терроризмом. Тем временем министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал Индию поддержать предложение премьер-министра страны создать независимую комиссию для расследования теракта, отметив, что Россия, Китай или некоторые западные страны могли бы помочь в разрешении кризиса, участвуя в работе такой группы.
Напомним, накануне власти Индии ввели временный запрет на все пакистанские рейсы сроком почти на месяц.
Ранее министр информации Пакистана заявил о поступлении достоверных сведений о подготовке военной атаки Индии в ответ на недавний теракт в Джамму и Кашмире.