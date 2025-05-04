Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Tекст: Мария Иванова

Индия временно прекратила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб, расположенную на границе с Пакистаном, передает ТАСС со ссылкой на агентство PTI.

В планах Нью-Дели также аналогичные меры в отношении плотины Кишанганга на реке Джелам. Как отметил источник PTI, данные гидроэлектростанции позволяют Индии контролировать время сброса воды.

Плотины Баглихар и Кишанганга давно вызывают споры между Индией и Пакистаном. Ранее по вопросу первой плотины Исламабад обращался в арбитраж Всемирного банка, а по второй вел юридические и дипломатические процедуры из-за воздействия на реку Нилум на пакистанской территории.

Долгие годы между странами действовал договор о водах Инда 1960 года, который делил управление реками бассейна Инда. Однако после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, индийский МИД объявил о немедленной приостановке действия соглашения.

Власти Индии заявили, что намерены принять комплекс мер, чтобы полностью остановить поступление воды в Пакистан. В ответ в Исламабаде предупредили, что любые попытки перекрыть поток воды, предназначенной Пакистану, будут расценены как акт войны.

Накануне министры иностранных дел России и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар провели телефонный разговор и уделили особое внимание обострившейся ситуации между Нью-Дели и Исламабадом после теракта под Пахалгамом.

В ночь на воскресенье Минобороны Индии заявило о десяти ночах подряд нарушений перемирия на линии контроля с открытием огня в ряде районов Кашмира.

Ранее министр информации Пакистана сообщил о достоверных данных по подготовке военной атаки Индии в связи с терактом в Джамму и Кашмире.