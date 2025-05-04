Индия заявила о десяти ночных нарушениях перемирия Пакистаном

Tекст: Дмитрий Зубарев

О новых нарушениях режима прекращения огня со стороны Пакистана вдоль линии контроля в Кашмире рассказали в индийском военном ведомстве, передает РИА «Новости». По данным министерства, в ночь с третьего на четвертое мая пакистанская армия открыла огонь по индийским позициям в районах Купвара, Барамулла, Пунч, Раджаури, Мендхар, Наушера, Сундербани и Ахнур на территории Джамму и Кашмира. Представитель армии Индии отметил: «Индийская армия отреагировала быстро и соразмерно». Нарушения режима прекращения огня, по словам военных, происходят уже десять ночей подряд.

Также, по информации телеканала NDTV, пограничные силы безопасности Индии задержали пакистанского военного на международной границе в штате Раджастхан, сообщает ТАСС. Личность задержанного пока не разглашается, он находится под стражей в местном управлении. 23 апреля пакистанские силовики задержали индийского пограничника, который, как утверждают в Нью-Дели, непреднамеренно пересек границу в Пенджабе. Отмечается, что между двумя странами действует процедура обмена военными, случайно пересекшими границу, однако после теракта в Пахалгаме ситуация обострилась, и судьба задержанных военных пока не определена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия объявила о массовой высылке граждан Пакистана после теракта в Кашмире, Пакистан заявил о «мерах возмездия» в ответ на действия Дели, а Министерство обороны Пакистана предупредило о вероятности ядерного противостояния с Индией.