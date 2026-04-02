Tекст: Алексей Дегтярёв

Внутри Европейского союза все чаще звучат голоса, рассматривающие, по крайней мере, частичное возобновление энергетических отношений с Россией, говорится в публикации Berliner Zeitung, пишет РИА «Новости».

Недавняя отсрочка в Брюсселе презентации плана полного отказа от российского газа рассматривается как первый видимый признак этого развития событий».

По данным газеты, в такой обстановке становится политически сложнее продавливать многомиллиардный пакет помощи Киеву. Особенно это касается обсуждаемого кредита на 90 млрд евро, по которому уже возникли серьезные трудности.

Немецкое издание связывает заминку не только с позицией Венгрии. Заявление главы евродипломатии Каи Каллас на Украине о сложностях с выделением кредита, по оценке издания, показывает влияние растущих в самой Европе настроений в пользу восстановления энергетических связей с Россией.

Газета делает вывод, что надежда на смену политического курса в Будапеште как универсальное решение проблем Киева выглядит все более иллюзорной.

Европейская комиссия передала Украине 1,4 млрд евро, полученных от реинвестирования доходов по замороженным российским активам. Провал решения ЕС о кредите Украине на 90 млрд евро поставил под сомнение способность Киева продолжать боевые действия.