Путин упразднил комиссию по авиации и навигации на основе ГЛОНАСС
Комиссия при президенте России по вопросам развития авиации общего назначения и навигации на основе системы ГЛОНАСС официально упразднена, сообщает ТАСС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
В опубликованном документе говорится: «Упразднить комиссию при президенте РФ по вопросам развития авиации общего назначения и навигационно-информационных технологий на основе глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС». Решение вступает в силу с момента опубликования.
Комиссия была создана в 2012 году для координации вопросов, связанных с развитием авиации общего назначения. В 2016 году она была реорганизована и получила расширенные полномочия, связанные с внедрением навигационно-информационных технологий на основе ГЛОНАСС.