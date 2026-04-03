В Общественной палате представили фильм о работе и подвигах неонатологов

Tекст: Валерия Городецкая

Фильм, созданный командой благотворительного фонда «Жизнь как чудо», раскрывает будни специалистов, которые ежедневно спасают жизни самых маленьких пациентов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В картину вошли интервью с врачами, реальные истории спасения новорожденных и кадры из отделений реанимации. Особое внимание авторы уделили гипераммониемии – редкому, но смертельно опасному состоянию, при котором в крови младенцев стремительно увеличивается уровень аммиака. Неонатологи зачастую первыми диагностируют этот недуг и оперативно оказывают необходимую помощь.

Директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова подчеркнула важность работы врачей и отметила, что фильм стал признанием их героизма. «В своем фильме мы хотели показать их работу и рассказать об их героическом труде», – заявила Черепанова. По ее словам, фонд уже более 16 лет помогает детям с тяжелыми заболеваниями печени, тесно сотрудничая с неонатологами.

Член Комиссии ОП Наталья Дмитриевская отметила, что профессия врача – это служение жизни, а фильм посвящается тем, чей труд зачастую остается незаметным. Она подчеркнула, что врачи дарят надежду не только новорожденным, но и их семьям, зачастую спасая даже еще не родившихся малышей.

Режиссер фильма Дмитрий Меткин рассказал, что команда была глубоко впечатлена самоотверженностью и скромностью всех героев. Он отметил, что неонатологи по-настоящему любят свою профессию и полностью отдаются ей, а их забота о детях вдохновила авторов передать это чувство зрителям.

В завершение конференции за выдающийся профессионализм и вклад в спасение детей были награждены герои фильма: врачи из Ульяновской, Оренбургской и Челябинской областей, а также профессор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии Минздрава России Анна Дегтярева. Она поблагодарила создателей фильма и отметила, что работа неонатологов – это стояние рядом с чудом рождения жизни, и их труд заслуживает всенародного признания.