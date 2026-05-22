Названы регионы, в которых будут дополнительные выходные на Курбан-байрам
Три выходных дня объявили в трех республиках Северного Кавказа в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам, еще в семи регионах России, включая Херсонскую область, нерабочим будет один день, сообщили в региональных органах власти.
В Чечне, Дагестане и Ингушетии выходными станут 27, 28 и 29 мая.
«Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об объявлении 27, 28 и 29 мая выходными днями в связи с празднованием на территории ЧР праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам)», – сообщил пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов. В Дагестане соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Магомед Рамазанов.
В Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Татарстане, Адыгее и Херсонской области нерабочим днем объявлено 27 мая. В Крыму дополнительный выходной перенесли на 29 мая. Курбан-байрам – один из главных исламских праздников, который наступает через 70 дней после Ураза-байрама.
Как писала газета ВЗГЛЯД, субъекты Российской Федерации устанавливают дополнительные выходные дни в честь религиозных традиций.
