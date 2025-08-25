  • Новость часаФСБ задержала в Крыму женщину с бомбой в иконе
    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»
    Лавров сказал, кем Россия считает Зеленского
    МИД Украины запретил Венгрии указывать Зеленскому
    В Хорватии разгорелся скандал из-за фашистского приветствия певца на концерте в Загребе
    Российские войска зашли на окраины Константиновки
    Швейцария арестовала счета «ВСМПО-Ависма»
    Мерц заявил о социальной неустойчивости Германии
    Зеленский отказался идти на компромиссы ради мира на Украине
    Вэнс заявил о крупных уступках России по украинским переговорам
    Василий Авченко Василий Авченко Своя колея, дальневосточная мечта и холодное лето Валерия Приёмыхова

    Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина так и не стала мне Родиной

    Когда украинские националисты стали поднимать голову и в моем родном Харькове, то мне поначалу хотелось уехать в Россию на ПМЖ. Но я задал себе вопрос: а почему, собственно, я должен оставлять Харьков, где подавляющее большинство населения считает себя русскими?

    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наемного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него еще сохранилась предыдущая.

    25 августа 2025, 10:49 • Новости дня

    Эксперимент с купольной связью двух беспилотников провели в России

    Tекст: Мария Иванова

    В Томской области успешно испытали систему связи, когда один беспилотник стал опорной точкой для передачи данных второму, используя купольную зону.

    Предприятие «Спутниковая система «Гонец», входящее в структуру «Роскосмоса», совместно с компаниями «Геоскан» и Томским научно-производственным центром «Беспилотные авиационные системы» провело уникальный эксперимент с купольной связью между двумя беспилотниками, сообщает ТАСС.

    В ходе испытания беспилотник «Геоскана» с радиокомплексом «Гонец» был поднят на высоту 4 километра, создав сервисную зону диаметром около 340 километров.

    В рамках эксперимента эта зона – так называемый купол – позволила не только обеспечить связь с наземными пользователями и автомобилями, но и с другим беспилотником, выступавшим в роли абонента.

    Генеральный директор «Гонца» Андрей Манойло отметил: «Мы технически подтвердили важную возможность связного взаимодействия беспилотников на разных высотах, когда одно беспилотное судно является опорной точкой связи для другого. Через созданный «купол» мы получили удаленно трек беспилотника, который был успешно получен на наземный пункт управления».

    Манойло подчеркнул, что результаты эксперимента станут основой для создания комплексных решений, которые могут применяться в различных сферах – от логистики дронов до мониторинга крупных территорий при ЧС и организации спасательных операций. Глава «Геоскана» Алексей Юрецкий также отметил высокий потенциал взаимодействия спутниковых систем и беспилотников и сообщил, что компании совместно продолжают тестировать все более сложные задачи купольной связи.

    Испытания прошли в воздушном пространстве Томской области. Руководитель НПЦ БАС Денис Меликов отметил, что объединение возможностей технической поддержки, наземного тестирования и летной отработки на одной площадке позволяет максимально использовать каждую экспериментальную сессию и продвигать комплексные решения для беспилотных авиационных систем.

    Кроме того, в «Гонце» добавили, что перспективное решение по купольной связи базируется на спутниковом модеме «Гонец», который отличается рекордно малыми размерами и массой всего 89 граммов. Благодаря этому модем можно легко устанавливать на различные беспилотники, обеспечивая им стабильные спутниковые каналы связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России впервые использовали спутник для управления дроном.

    Ростех также представил спутниковые трекеры, которые работают в экстремальных арктических условиях и подходят для различной техники и морских судов.

    Между тем начало развертывания спутниковой группировки «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в интернет намечено на 2026 год.

    22 августа 2025, 14:25 • Новости дня
    Лукашенко сообщил об отказе Путина наносить удар по Банковой «Орешником»

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский президент Владимир Путин категорически отверг идею наносить удары по Банковой в Киеве (место расположения офиса президента Украины) с применением «Орешника».

    Как передает «Пул Первого», Александр Лукашенко поделился подробностями обсуждения военных действий на Украине, в том числе инсайдерской информацией об идее удара по Банковой «Орешником».

    По его словам, Владимиру Путину поступало предложение нанести такой удар, однако президент России категорически это отверг. Лукашенко подчеркнул: «Путин сказал: ни в коем случае!»

    Также белорусский лидер подчеркнул, что достижение мира на Украине возможно только поэтапно. По его убеждению, первоочередная задача – прекращение боевых действий и предотвращение дальнейших жертв. Ранее Лукашенко уже рассказывал о мирном плане по Украине, который обсуждал с президентом США Дональдом Трампом, пишет БелТА.

    Ранее Александр Лукашенко назвал Минск идеальным местом для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

    Лукашенко заявил, что первые позиции для размещения комплекса «Орешник» уже обустраиваются в Белоруссии.

    Также Лукашенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Дональд Трамп согласился приехать в Минск с семьей по приглашению Лукашенко.

    22 августа 2025, 16:34 • Новости дня
    Вице-спикер парламента Словакии потребовал вызвать посла Украины после атаки

    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко выступил с требованием к МИД страны вызвать украинского посла в ответ на удары по нефтепроводу «Дружба».

    Вице-спикер парламента Словакии, лидер партии SNS Андрей Данко призвал министра иностранных дел страны Юрая Бланара немедленно вызвать посла Украины, передает РИА «Новости».

    Поводом стали новые атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», в результате которых Словакия и Венгрия столкнулись с перебоями в поставках нефти.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова ранее сообщила о повторной атаке на нефтепровод, после чего оператор Transpetrol подтвердил прекращение поступления нефти по этому маршруту. Словакия и Венгрия уже обратились в Еврокомиссию с жалобой, требуя гарантий безопасности поставок.

    «Призываем министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара, чтобы срочно вызвал посла Украины и решительно сказал ему, что они наносят ущерб нашим интересам. Верю, что, если это будет продолжаться, Словакия прекратит любую помощь Украине», – заявил Данко в своем видеообращении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выразил возмущение атаками Киева на нефтяную инфраструктуру, связывающую Россию с Венгрией и Словакией.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары по нефтепроводу «Дружба» со стороны Украины наносят ущерб Венгрии и Словакии, а не России.

    Брюссель в нынешней ситуации занимает сторону Киева, а не Венгрии и Словакии, и может активизировать введение решений в Совете Евросоюза квалифицированным большинством.

    24 августа 2025, 13:30 • Видео
    В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

    В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    24 августа 2025, 07:28 • Новости дня
    «Северяне» объяснили отсутствие активности ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Ирма Каплан

    На Теткинском и Глушковском участках фронта, а также в районе Юнаковки на Сумском направлении ВСУ за сутки активных действий не предпринимали, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Отсутствие активных действий со стороны ВСУ вызвано крайне низкой укомплектованностью подразделений, действующих на направлении, которая составляет от 30% до 40%. Такая цифра – результат бессмысленных штурмов Новоконстантиновки (Перше Травня), Алексеевки и Степового (Ленинское)», –  сообщили бойцы в неофициальном Telegram-канале группировки войск «Северный ветер».

    По всему Сумскому фронту работает артиллерия группировки войск «Север» и авиация ВКС России. Штурмовые группы ВДВ продвигаются в Юнаковке и практически вышли на юго-западные границы населенного пункта.

    «В Юнаковке «Северяне» значительно продвинулись в южном и юго-западном направлениях, овладев 14 зданиями в и двумя позициями в прилегающих лесополосах. Общее продвижение составило до 400 м», – добавили военнослужащие.

    На Харьковском направлении, сломив упорное сопротивление ВСУ, бойцы продвинулись в лесу западнее Синельниково на 200 м и заняли опорный пункт. На участке фронта Меловое-Хатнее продвинулись на 600 м по лесным массивам в направлении Хатнее.

    «В Волчанске на левом берегу реки Волчья противник предпринял одну попытку контратаки. Район формирования штурмовой группы вскрыт разведкой, нанесено огневое поражение, атака сорвана. Есть продвижения в районе Тихого на востоке города», – сказано в посте.

    За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 70 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ находятся на передовых позициях в Сумской области без ротации до трех месяцев, причем даже раненые остаются в строю, сообщили в российских силовых структурах.

    Кроме того, поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    22 августа 2025, 16:03 • Новости дня
    Рютте сообщил о передаче Киеву американских вооружений на 1,5 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Генсек НАТО Марк Рютте рассказал о значительных поставках вооружения Киеву странами альянса в течение месяца.

    О поставках вооружения из США Киеву на сумму 1,5 млрд долларов сообщил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС. Он отметил, что страны альянса закупили и уже передали это вооружение за последний месяц.

    Рютте подчеркнул, что поставки будут продолжены. По его словам, после окончания боевых действий страны НАТО планируют помочь увеличить численность вооруженных сил Украины и развернуть новые военные производства на территориях под контролем Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отклонил все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине, включая отказ от членства в НАТО.

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов для усиления системы ПВО Sky Sabre.

    Высшее военное руководство США, Европы и Украины согласовало планы по возможной поддержке переговоров о прочном мире на европейском континенте.

    22 августа 2025, 20:25 • Новости дня
    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости

    Роскосмос показал видео с мышами на борту «Бион-М»

    Роскосмос показал видео с мышами в невесомости
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры с бортовых камер зафиксировали поведение грызунов в условиях невесомости на спутнике «Бион-М», который участвует в биологических экспериментах.

    Роскосмос опубликовал видеозапись состояния грызунов, находящихся на борту биоспутника «Бион-М», передает «Коммерсантъ». В сообщении отмечается, что в боксах с животными установлены специальные камеры, позволяющие ученым круглосуточно наблюдать за поведением и состоянием хвостатых подопытных.

    Ранее на околоземную орбиту выведен российский биоспутник с экспериментальными животными, растениями и биоматериалами.

    На борту спутника находятся 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, календула, эхинацея, мох фискомистрелла, а также образцы различных зерновых и технических культур.

    22 августа 2025, 16:20 • Новости дня
    ВМС Финляндии ввели в строй наземные ракеты SSM 2020 после испытаний

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Финляндии завершили учебные пуски и начали эксплуатацию новейшей системы ракет класса «земля-земля» SSM 2020.

    ВМС Финляндии провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» SSM 2020, передает РИА «Новости». Сообщается, что после летних испытаний протестированная система была введена в эксплуатацию.

    Новая система должна заменить устаревшие противокорабельные ракеты М85, срок службы которых закончится в ближайшие несколько лет.

    По информации ВМС, комплекс SSM 2020 будет устанавливаться на ракетных катерах типа «Хамина», многоцелевых корветах класса «Похьянмаа» и транспортных платформах. В пресс-релизе отмечается: «Летом военно-морские силы провели учения с целью внедрения новой ракетной системы класса «земля-земля» (SSM 2020)».

    Введение новейших ракетных технологий призвано повысить боеспособность военно-морских сил страны и обеспечить модернизацию флота в условиях завершения жизненного цикла прежних систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета по иностранным делам парламента Финляндии Йоханнес Коскинен заявил, что отправка финских военных на Украину маловероятна.

    Директор Центральной торговой палаты Финляндии Юхо Ромакканиеми отметил сильную зависимость экономики страны от связей с Россией и негативные последствия их разрыва.

    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня
    Польский наемник ВСУ Флачек рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    22 августа 2025, 11:28 • Новости дня
    Bloomberg: Британия закупила шесть комплексов ПВО Land Ceptor

    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Британия заключила контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor на сумму 118 млн фунтов, значительно усиливая собственную систему ПВО Sky Sabre, пишет Bloomberg. Разработчиком комплексов является европейская компания MBDA.

    Контракт на поставку шести новых зенитных комплексов Land Ceptor подписан британским Минобороны на сумму 118 млн фунтов стерлингов, сообщает Bloomberg.

    Разработчиком комплексов является европейская компания MBDA, поставки рассчитаны на три года. Системы укомплектованы противовоздушными модулями, способными поражать даже небольшие и скоростные цели, а также сопровождаются пусковыми установками и машинами поддержки.

    Сделка заключена на фоне обсуждения европейскими и американскими военными лидерами возможных гарантий безопасности для Украины после заключения мира. Ключевым элементом этих гарантий должно стать создание совместной системы ПВО, которую готовы поддержать Британия и Франция. США планируют предоставить ресурсы для разведки, наблюдения границ и передачи вооружения.

    Президент США Дональд Трамп исключил вероятность отправки американских войск на Украину, однако заявил Fox News, что готов рассмотреть возможность размещения американских систем ПВО. Он отметил: «У нас есть такие возможности, которых нет ни у кого».

    Новые Land Ceptor войдут в состав системы Sky Sabre, которую Британия использовала для обороны восточного фланга НАТО в Польше с 2022 по 2024 год. Sky Sabre способен одновременно сопровождать и перехватывать до 24 разных целей.

    Министр вооруженных сил Британии Люк Поллард заявил: «Удвоение возможностей Sky Sabre усилит защиту воздушного пространства страны, обезопасит британские войска за рубежом и станет сдерживающим фактором для противников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, многолетнее сокращение оборонных расходов Британии сделало страну уязвимой перед потенциальной угрозой ракетных и беспилотных атак. Британия развернула свою систему ПВО Sky Sabre в Польше. Британия заявила о намерении разместить систему ПВО Sky Sabre на территории Польши.

    22 августа 2025, 15:17 • Новости дня
    Минобороны показало работу «Бук-М2» с машиной ММЗ

    Минобороны показало работу ЗРК «Бук-М2» с шасси ММЗ 569Б-01

    Tекст: Мария Иванова

    Военные показали возможности ЗРК «Бук-М2» по отражению воздушных угроз благодаря технологичным гусеницам и броне машины от ММЗ.

    Видео Минобороны с демонстрацией работы зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» группировки войск «Центр» было опубликовано в Telegram-канале концерна «Калашников».

    На кадрах видно, как расчет ЗРК обеспечивает защиту передовых подразделений от различных воздушных угроз – самолетов, беспилотников и высокоточного вооружения.

    Особое внимание уделено гусеничной машине 569Б-01, произведенной Мытищинским машиностроительным заводом (ММЗ), которая служит платформой для оборудования комплекса. В концерне отмечают, что именно эта техника «обеспечивает надежность, быстроходность и проходимость по сложному бездорожью».

    Гусеничная машина отличается высоким уровнем защиты экипажа, а конструкция корпуса позволяет бойцам работать комфортно и эффективно даже в длительных боевых условиях. Современные системы подвески, трансмиссии и механизм поворота обеспечивают комплексу устойчивое сопровождение целей до их поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» отправил на войсковые испытания ручной пулемет РПЛ-7 калибра 7,62 мм с ленточным питанием.

    Накануне компания начала поставки новых усиленных бронешлемов Бр2. Концерн также показал уничтожение командного пункта ВСУ при помощи дрона СКАТ.

    22 августа 2025, 22:07 • Новости дня
    Путин ознакомился с проектами научных центров Сарова, Снежинска, Лесного

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время визита в Саров президенту России Владимиру Путину представили достижения научных центров, включая разработки мегасайенс и планы по подготовке специалистов.

    Владимир Путин посетил выставку, посвященную научно-образовательной инфраструктуре закрытых городов, передает ТАСС. Президент ознакомился с макетами научных центров, представленных в Сарове, Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.

    Экскурсию для главы государства провел глава Росатома Алексей Лихачев. О развитии центра «Космический атом» в Железногорске рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, а о перспективах «Обнинсктеха» – губернатор Калужской области Владислав Шапша.

    Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики. «Здесь создаются установки класса "мегасайенс"», – отметили организаторы выставки.

    В Снежинске готовят инженеров и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, играющего ключевую роль в обеспечении ядерного щита страны. В Лесном формируется образовательная инфраструктура для подготовки специалистов оборонной отрасли и завода «Электрохимприбор».

    В Обнинске планируют увеличить число иностранных студентов до 500 тыс. к 2030 году, чтобы создать технологическую элиту в дружественных странах.

    Ранее президент России прибыл в Саров с рабочей поездкой. Глава Росатома Алексей Лихачев подарил президенту памятный альбом о его визитах в Саров.

    24 августа 2025, 02:42 • Новости дня
    Марочко сообщил, что российские войска вбили клин в оборону ВСУ у Глущенково

    Tекст: Ирма Каплан

    В районе населенного пункта Глущенково Харьковской области российские подразделения атаковали позиции ВСУ, вбив клин в оборону противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо Глущенкова могу сказать, что наши военнослужащие продолжают развивать успех в районе населенного пункта Редкодуб. Они продвигаются по разным направлениям и, естественно, там, где есть возможность, наши военнослужащие вбивают клин в глубину обороны противника», – сообщил Марочко ТАСС.

    По его словам, командование ВСУ перебросило к Глущенково значительную группировку, из-за чего российские подразделения сосредоточились на уничтожении сил и средств противника, а не на продвижении.

    Эксперт напомнил, что ранее российские войска начали бои за взятие Глущенкова после продвижения на сватовско-кременском направлении.

    22 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Депутаты Пензенской области ввели штрафы за публикацию фото с БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Пензенской области утверждены крупные административные штрафы за распространение в интернете материалов о применении беспилотников и средств ПВО.

    Депутаты законодательного собрания Пензенской области ввели административные штрафы за съемку и публикацию в интернете фото и видео с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению на сайте регионального парламента, ответственность вводится за распространение материалов о применении БПЛА, а также сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, местах дислокации военнослужащих и мероприятиях по охране важных объектов. Исключение составляют только данные, официально опубликованные органами государственной власти.

    В региональный кодекс об административных правонарушениях добавили статью, запрещающую публикацию подобных данных. За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей для граждан, 50 тыс. рублей для должностных лиц и 1 млн рублей для юридических лиц, уточнили в парламенте области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился подготовить специальную обучающую программу по противодействию беспилотникам с использованием гладкоствольного оружия.

    На территории Ростовской области официально ввели ограничения на фото- и видеосъемку атак беспилотников с последующей публикацией таких материалов.

    Адлерский райсуд оштрафовал девушку за публикацию видеоролика с последствиями пожара на промышленном объекте в Сочи после атаки беспилотника.

    22 августа 2025, 14:14 • Новости дня
    Посольство России предупредило об усилении напряженности из-за бригады Норвегии

    Tекст: Денис Тельманов

    Формирование новой бригады ВС Норвегии в Финнмарке вызвало обеспокоенность у России, которая намерена учитывать этот шаг в своем военном планировании.

    Создание новой военной бригады в приграничной с Россией норвежской области Финнмарк повысит уровень военно-политической напряженности и эскалационные риски в Арктике, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в посольстве России в Осло, комментируя решение Министерства обороны Норвегии о формировании бригады к 2032 году.

    В дипмиссии подчеркнули, что милитаризация северных регионов Норвегии не способствует укреплению безопасности, а лишь увеличивает уровень угроз в регионе.

    Российские дипломаты отметили, что наращивание военного присутствия Норвегии и НАТО вдоль границы с Россией сопровождается заявлениями Осло о якобы сохраняющейся приверженности поддержанию низкой напряженности.

    В посольстве назвали подобные заверения пустыми и обосновали усиление военных мер Норвегии популяризацией мифа о «более опасной и непредсказуемой России».

    «Усиление военных, в том числе ударных, возможностей Норвегии и других стран НАТО в непосредственной близости от стратегически важных объектов и потенциалов России на Кольском полуострове, безусловно, создает угрозы для нашей национальной безопасности», – заявили в посольстве.

    Российская сторона подчеркнула, что принятие адекватных ответных мер относится к компетенции Минобороны России и учитывается в военном планировании.

    В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность расширением военного присутствия НАТО у западных границ. В Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания шаги, потенциально опасные для ее интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Норвегии объявило о формировании Финнмаркской бригады в регионе, который граничит с Россией. Норвегия, хотя и не является членом Евросоюза, следует в общеевропейском фарватере. В стране в сентябре пройдут парламентские выборы. Местные политики пытаются заработать очки, демонизируя Россию.

    22 августа 2025, 12:40 • Новости дня
    Бельгия объявила о резком увеличении численности вооруженных сил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бельгийское министерство обороны представило план почти двукратного увеличения численности армии и изменения ее задач в рамках НАТО.

    Бельгия планирует почти вдвое увеличить численность своих вооруженных сил для подготовки к крупным военным конфликтам в рамках коллективной обороны НАТО, передает ТАСС.

    Согласно опубликованному министерством обороны документу «Стратегическое видение», до 2035 года в армию, включая военных, гражданских служащих и резервистов, наберут 55,8 тыс. человек вместо нынешних 31 тыс.

    В документе подчеркивается, что новая структура и задачи бельгийской армии ориентированы на участие в конфликтах высокой интенсивности, а не на ограниченные экспедиционные миссии, как это было ранее. Министр обороны Тео Франкен отмечает необходимость подобной трансформации в условиях современных угроз.

    Для усиления армии Бельгия намерена приобрести у США еще 11 истребителей F-35, которые дополнят заказанные ранее 34 самолета. Также планируется закупка противолодочного фрегата, корабля логистической поддержки и десятков морских и воздушных беспилотников различных типов.

    Помимо этого, в развитии армии сделан акцент на внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасности и космической разведки. Эти меры должны обеспечить Бельгии возможность эффективно участвовать в коллективных операциях НАТО в условиях современных военных вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия, Бельгия и Нидерланды договорились перезапустить транспортный коридор «Железный Рейн». Минобороны Бельгии ожидает поставок истребителей F-35 от США к октябрю.

    24 августа 2025, 22:48 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись письмами от пленных для их родственников

    Tекст: Ирма Каплан

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и представитель офиса украинского омбудсмена встретились при посредничестве белорусской стороны, сообщила она в Telegram-канале.

    «Обсудили вопросы взаимного воссоединения семей, посещения пленных, формирования для пленных посылок. Обменялись письмами от пленных для своих родственников», – сказано в посте омбудсмена.

    Ранее в этот день Москалькова обратилась в Международный Комитет Красного Креста с просьбой оказать экстренную медицинскую помощь заболевшим и раненным жителям Курской области, которые удерживаются украинской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти на Украине продолжают удерживать 31 жителя Курской области. Киев настаивает на обмене этих лиц по принципу взаимной репатриации без дополнительных условий, заявила Москалькова.

    Кроме того, в воскресенье в один из подмосковных аэропортов прибыл самолет с 146 военнослужащими, которые были возвращены с территории, контролируемой киевским режимом.

    Владимир Мединский заявил, что из тысячи бойцов вооруженных сил Украины, обратившихся к киевским властям с просьбой вернуться на родину, были приняты только двое.

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    «Заткнись, черноморцы не сдаются!». Как маленький корабль совершил большой подвиг

    В истории отечественного флота немало случаев, когда экипажи кораблей демонстрировали в неравном бою эпические образцы мужества. В понедельник годовщина одного из таких боев – малоизвестного, так как незаслуженно забытого. В 1943 году маленький советский корабль «Шквал» сильно удивил командование немецкой подлодки. Подробности

    Русофобия погубила образование в «витрине СССР»

    Перед новым учебным годом в Эстонии образовалась критичная нехватка учителей. Это рукотворный кризис: квалифицированных педагогов не допустили к работе из-за новых языковых требований. Теперь в школы набирают дилетантов, дети от этого деградируют. К сожалению, в основном русские дети. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

    • Россиюшка. Специальный репортаж

    • Слово ветерана

    • Правда и победа

