Эксперимент с купольной связью двух беспилотников провели в России

«Гонец» провел уникальный эксперимент с купольной связью двух беспилотников

Tекст: Мария Иванова

Предприятие «Спутниковая система «Гонец», входящее в структуру «Роскосмоса», совместно с компаниями «Геоскан» и Томским научно-производственным центром «Беспилотные авиационные системы» провело уникальный эксперимент с купольной связью между двумя беспилотниками, сообщает ТАСС.

В ходе испытания беспилотник «Геоскана» с радиокомплексом «Гонец» был поднят на высоту 4 километра, создав сервисную зону диаметром около 340 километров.

В рамках эксперимента эта зона – так называемый купол – позволила не только обеспечить связь с наземными пользователями и автомобилями, но и с другим беспилотником, выступавшим в роли абонента.

Генеральный директор «Гонца» Андрей Манойло отметил: «Мы технически подтвердили важную возможность связного взаимодействия беспилотников на разных высотах, когда одно беспилотное судно является опорной точкой связи для другого. Через созданный «купол» мы получили удаленно трек беспилотника, который был успешно получен на наземный пункт управления».

Манойло подчеркнул, что результаты эксперимента станут основой для создания комплексных решений, которые могут применяться в различных сферах – от логистики дронов до мониторинга крупных территорий при ЧС и организации спасательных операций. Глава «Геоскана» Алексей Юрецкий также отметил высокий потенциал взаимодействия спутниковых систем и беспилотников и сообщил, что компании совместно продолжают тестировать все более сложные задачи купольной связи.

Испытания прошли в воздушном пространстве Томской области. Руководитель НПЦ БАС Денис Меликов отметил, что объединение возможностей технической поддержки, наземного тестирования и летной отработки на одной площадке позволяет максимально использовать каждую экспериментальную сессию и продвигать комплексные решения для беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в «Гонце» добавили, что перспективное решение по купольной связи базируется на спутниковом модеме «Гонец», который отличается рекордно малыми размерами и массой всего 89 граммов. Благодаря этому модем можно легко устанавливать на различные беспилотники, обеспечивая им стабильные спутниковые каналы связи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в России впервые использовали спутник для управления дроном.

Ростех также представил спутниковые трекеры, которые работают в экстремальных арктических условиях и подходят для различной техники и морских судов.

Между тем начало развертывания спутниковой группировки «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в интернет намечено на 2026 год.