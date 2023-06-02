Запуск первых спутников «Скиф» наметили на 2026 год

АО «Решетнев»: Запуск первых спутников «Скиф» намечен на 2026 год

Начало развертывания спутниковой группировки «Скиф» для обеспечения широкополосного доступа в интернет намечено на 2026 год, свидетельствуют материалы входящего в Роскосмос АО «Решетнев».

Как говорится в материалах предприятия АО «Решетнев» (ранее «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева»), запуск на орбиту пройдет с 2026 года, передает ТАСС.

Там указано также, что на базе модернизированной системы планируется обеспечить предоставление потребителям сбора, хранения и передачи данных по мониторингу состояния критически важных объектов и данных по местоположению различных объектов, включая подвижные и опасные грузы, промышленные объекты, метеорологические станции, собственные абонентские терминалы системы.

Также, система обеспечит голосовую связь и передачу текстовых сообщений. Масса одного «Гонца-М1» составляет 750 кг, мощность – 3600 Вт, высота орбиты – 1,5 тыс. км.

Напомним, в октябре ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками «Гонец-М» и космическим аппаратом «Скиф-Д», запускаемым по программе «Сфера», стартовала с космодрома Восточный.