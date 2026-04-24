Спецназ уничтожил мешавший ротации войск пункт управления дронами ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Появился расчет оптоволоконных дронов, который нам покоя не давал, было трудновато заезжать на позиции. Выявили «взлетку», мы за ними понаблюдали, движения сначала не выявили», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Разведчики вели наблюдение за объектом на протяжении двух недель. По словам оператора, удар нанесли только после полного подтверждения присутствия украинского расчета на позиции.

Как только противник вынес беспилотник на стартовую площадку, цель была немедленно ликвидирована.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» ликвидировала операторов БПЛА у Муромского водохранилища в Харьковской области.