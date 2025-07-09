ФСБ задержала пятерых россиян за теракты на транспорте по заданию Украины

Tекст: Валерия Городецкая

Задержания были произведены сотрудниками ФСБ, МВД и Следственного комитета в Удмуртии, Оренбургской области и Краснодарском крае, передает ТАСС. По данным ФСБ, подозреваемые – жители России 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения – выполняли поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за денежное вознаграждение от украинских спецслужб.

Вербовка, как уточняет ФСБ, осуществлялась через мессенджер Telegram и интернет-площадки с объявлениями о быстром заработке. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о диверсии, террористическом акте и умышленном уничтожении либо повреждении имущества.

В ведомстве отметили, что вербовщики вводили россиян в заблуждение относительно тяжести наказания и размера вознаграждения, которое обычно не превышало 20 тыс. рублей либо вовсе не выплачивалось. Однако за совершенные действия фигурантам теперь грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила, что троим несовершеннолетним жителям Оренбурга предъявлено обвинение в террористическом акте, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В мае 2025 года они подожгли железнодорожное оборудование, используя горючие материалы. Еще один 17-летний житель Ижевска совершил аналогичный поджог в Удмуртии в июне 2025 года. По словам Петренко, задержания подростков прошли оперативно сразу после совершения преступлений. Следствие установило, что молодые люди действовали по указанию украинских спецслужб.

Напомним, ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры.

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