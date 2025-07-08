Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.2 комментария
ФСБ предупредила о вербовке россиян спецслужбами Украины через мессенджеры
Вербовка граждан через Telegram и WhatsApp украинскими спецслужбами для терактов не снизилась, предупреждает ФСБ, комментируя приговор по делу о госизмене в отношении жителя Севастополя.
ФСБ России пообещала неотвратимое и суровое наказание лицам, завербованным спецслужбами Украины через социальные сети и мессенджеры, передает ТАСС.
Заявление было сделано в связи с приговором Севастопольского городского суда жителю Севастополя, осужденному к 17 годам лишения свободы за передачу информации о российской противовоздушной обороне и подразделениях Черноморского флота украинской разведке.
В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают активно искать исполнителей для совершения терактов, диверсий и шпионажа в российских интернет-пространствах, включая мессенджеры Telegram и WhatsApp. Представители ведомства отметили, что «все преступники будут привлечены к заслуженной и суровой ответственности».
Особое внимание акцентируется на принципе неотвратимости наказания для всех, кто вступает в контакт с украинскими спецслужбами и совершает преступления против безопасности страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, агент СБУ признался, что должен был поднять взрывчатку из схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске.
В Крыму были выявлены и задержаны двое человек, которые отправляли украинским спецслужбам снимки объектов инфраструктуры и военной техники. В Краснодарском крае 22-летний мужчина был задержан за попытку по заданию СБУ подорвать почти три килограмма взрывчатки в здании энергетической компании.