Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.0 комментариев
ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае
ФСБ задержала в Краснодарском крае россиянина за подготовку теракта по заданию СБУ
В Краснодарском крае задержан 22-летний мужчина, который, по данным ФСБ, получил задание от СБУ подорвать почти три килограмма взрывчатки в здании энергетической компании.
Сотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае 22-летнего россиянина, подозреваемого в подготовке теракта по заданию СБУ, сообщает ТАСС.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что молодой человек планировал совершить взрыв в административном здании одного из объектов энергетики региона, используя взрывное устройство весом 2,5 кг, которое должен был изъять из тайника по указанию куратора.
По данным ФСБ, задержанный ранее вел фотосъемку военных объектов и собирал информацию о перемещениях кораблей Черноморского флота для украинских спецслужб. В ФСБ отмечают: «Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием».
Установлено, что в феврале 2025 года фигурант был завербован спецслужбами Украины через мессенджер WhatsApp для сбора разведывательной информации в России. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил против него уголовное дело по статьям, связанным с приготовлением к теракту и незаконным оборотом взрывчатых веществ.
В ФСБ также подчеркнули, что украинские спецслужбы все чаще используют мессенджеры Telegram и WhatsApp для вербовки россиян в диверсионно-разведывательную деятельность.
Накануне ФСБ предотвратила попытку диверсии на военном заводе в Подмосковье.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР за передачу СБУ данных о российской армии. А в Алтайском крае ФСБ задержала мужчину за попытку вступить в ВСУ.