ФСБ задержала на Алтае мужчину за попытку вступить в ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Мужчину, пытавшегося вступить в ряды украинского военизированного объединения, задержали сотрудники ФСБ в Барнауле, передает ТАСС.

В управлении ФСБ по Алтайскому краю сообщили, что задержанный – гражданин, 1963 года рождения, выступал против проведения специальной военной операции на Украине и через мессенджер связался с представителем признанной в России террористической украинской организации.

По данным следствия, он действовал по указаниям куратора, согласовал маршрут до Украины и собирался пересечь границу России и Казахстана, чтобы принять участие в боевых действиях против российских военных. Также известно, что мужчина приобрел необходимые предметы для выполнения обязанностей участника военизированной группы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к государственной измене и приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

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