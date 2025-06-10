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Задержанный ФСБ агент СБУ планировал взрыв на энергообъекте в Новороссийске
Задержанный агент СБУ планировал взрыв на энергетическом объекте в Новороссийске
Задержанный агент СБУ признался на допросе, что должен был поднять взрывчатку из заранее подготовленного схрона и заложить ее на объекте энергетической инфраструктуры в Новороссийске, сообщили в ФСБ.
Как сообщил сам задержанный на допросе, распространенной Центром общественных связей ФСБ, ему было поручено установить самодельное взрывное устройство на энергетическом объекте в Новороссийске и произвести дистанционный подрыв, передает ТАСС.
По словам задержанного, координаты и фотографии схрона с взрывчаткой он получил в конце марта 2025 года от своего куратора из СБУ, с которым связывался через мессенджер. «По пути следования к месту расположения взрывчатки я был задержан сотрудниками ФСБ», – заявил он.
Сотрудник ФСБ отметил, что изъятое взрывное устройство было изготовлено на базе радиозвонка и военного электродетонатора, а масса изъятого пластичного взрывчатого вещества составляла около 2,5 кг. По версии следствия, мужчина был завербован в январе 2025 года сотрудником СБУ, представившимся как Владислав, и регулярно получал задания и вознаграждение через мессенджер.
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