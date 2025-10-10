ФСБ сообщило о подкупе жителей ЛНР для проведения терактов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские и иностранные спецслужбы активизировали попытки подкупа жителей Луганской Народной Республики с целью организации терактов и поджогов административных зданий в регионе, передает ТАСС.

Как сообщили в УФСБ России по ЛНР, для привлечения граждан к подобным действиям используются не только денежное вознаграждение, но и шантаж, а также фиктивные предложения о трудоустройстве.

В ведомстве подчеркнули: «УФСБ по ЛНР обращает внимание на возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность». Среди методов работы отмечены организация терактов, поджоги государственных объектов, а также финансовый обман под видом благотворительных сборов для поддержки ВСУ.

Для связи с жителями ЛНР украинские и иностранные силовики используют поддельные номера телефонов и аккаунты в мессенджерах. В качестве предлогов предлагаются вакансии, помощь в расследованиях или просьбы о содействии в оперативных мероприятиях. В УФСБ отметили, что подобные действия квалифицируются как государственная измена, диверсия или террористический акт согласно российскому законодательству.

