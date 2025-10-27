Белоруссия выразила протест Литве по поводу закрытия границы

Tекст: Денис Тельманов

Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и вручило ему ноту протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы с литовской стороны, передает ТАСС.

В заявлении ведомства особо подчеркивается, что решение было принято литовской стороной без какого-либо предварительного уведомления Минска.

В своем комментарии МИД Белоруссии заявил: «Сегодня в Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы со стороны Литовской Республики, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления».

В министерстве считают, что такие шаги Вильнюса затронули интересы не только граждан Белоруссии, но и граждан Литвы, стран ЕС и других государств, и наглядно продемонстрировали пренебрежение принципами свободы передвижения, что считается ключевой ценностью Шенгенской зоны и Евросоюза. Минский МИД заявил, что антинародный характер решений оставляет обычных людей заложниками политической конъюнктуры.

Белоруссия, подчеркнули в министерстве, выступает за диалог и обмен практическим опытом по вопросам пограничного контроля, что отвечало бы интересам обеих стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии раскритиковали решение Литвы подготовить план бессрочного закрытия границы. Президент Литвы Гитанас Науседа предложил долгосрочно закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит российских грузов в Калининград.

В ночь на понедельник с территории Белоруссии в воздушное пространство Литвы проникли 66 метеозондов с контрабандными сигаретами, что привело к временной остановке работы Вильнюсского аэропорта.

