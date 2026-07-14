Роспотребнадзор сообщил о 386 тыс. обращений к врачам из-за укусов клещей

Tекст: Антон Антонов

«В Российской Федерации более 3,5 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились 386 тыс. человек, что на 21,3% ниже уровня 2025 года», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор уточнил, что больше всего обращений зарегистрировано в Магаданской области, республиках Северная Осетия, Дагестан, Мордовия, Крым, а также в Камчатском крае, передает РИА «Новости».

Для профилактики укусов на территории страны проводятся акарицидные обработки, уже обработано более 196,1 тыс. гектаров, что составляет 98,8% от запланированного объема.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор назвал вакцинацию и использование специальных химических средств наиболее эффективными способами защиты от клещевого энцефалита.

Кроме того, при выездах на природу рекомендуется надевать светлую одежду, заправлять брюки в обувь или носки, регулярно осматривать себя каждые 15–20 минут.

Ведомство указало перечень эндемичных по клещевому энцефалиту регионов, включая Ивановскую, Костромскую, Тверскую, Ярославскую и часть Московской областей.