Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 20:35  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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Как Россия защитит Северный морской путь от «белой дивизии»

США планируют в перспективе развертывание «арктической дивизии» на Крайнем Севере Tech. Sgt. Efren Lopez/U.S. Air Force
Растущие аппетиты США в «оттаивающем» полярном регионе будут обеспечивать эсминцы с «Томагавками», новые военные базы и арктическая дивизия. Соединенные Штаты, которые считают себя, помимо прочего, важнейшей арктической державой, не могут смириться с российским контролем над Севморпутем. Чем Россия может защитить свою безопасность, учитывая, что через полюс пролегает и кратчайший маршрут для ракет? Подробности...
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Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» – один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях Минобороны РФ/ТАСС
ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России? Подробности...
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Прибалтика дарит России белорусские деньги

Транзит белорусских нефтепродуктов теперь запрещен и через Эстонию Reuters
Эстония стала еще одной страной, которая подключилась к блокаде транзита белорусских товаров. На этот раз речь идет о нефтепродуктах, причем таких, которые вовсе не запрещены общеевропейскими санкциями. Почему Таллин принял такое решение, какие убытки ему за это грозят и какие прибыли, в свою очередь, заработает в результате Россия? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Украина опять рискует пропустить «Евровидение» из-за политики

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам. Подробности...

Почему Россия должна вступить в НАТО, но никогда не вступит

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Как топливная блокада заставит Киев выполнять Минские соглашения

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ. Подробности...
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Лукашенко обидел Армению

Бразильский «тролль» в России

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Как заставить Киев выполнить «Минск-2»

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Жертвами паводка в Рио-де-Жанейро стали десятки человек

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Президент Бразилии послал из Кремля сигнал всему миру

    «Для меня большая честь получить ваше приглашение. Мы испытываем чувство солидарности с Россией», – заявил Болсонару
    		   17 февраля 2022, 20:00
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Скандальный бразильский лидер Жаир Болсонару побывал на переговорах с Владимиром Путиным в Москве и дал понять буквально всему миру, что прилетел в гости к другу и союзнику. Чем объясняется этот резкий геополитический разворот от политика, который прежде во всем ориентировался на США и даже мешал сотрудничеству своей родины с Москвой?

    «Мой визит в Москву – это сигнал для всего мира».

    С этой экзальтированной речью о «солидарности с Россией» в Россию прибыл не какой-нибудь, как говорили в СССР, «прогрессивный деятель западной культуры»  из тех, что жили по ту сторону железного занавеса, но публично сочувствовали стране победившего социализма. Это заявил Жаир Болсонару – президент Бразилии, самой большой и самой влиятельной страны в Южной Америке. Треть российского экспорта на этот континент предназначается бразильцам.

    Он заявил это не когда-нибудь и не просто так, а на встрече с Владимиром Путиным в тот день, на который американская разведка назначила «нападение российской армии на Украину». В этот день на Западе было принято выражать солидарность с Киевом, а Москве грозить «разрушительными последствиями для экономики». Но президент Бразилии – против всех – сообщает городу и миру, что его отношения с Россией имеют отличные перспективы по всем направлениям, включая «оборонку».

    А президент Бразилии – это ведь не президент Кубы или Венесуэлы. Пожалуй, со смертью Уго Чавеса только Башар Асад и Александр Лукашенко позволяют себе такую степень воодушевления при контактах с российским руководством. Даже признанные друзья-союзники из Казахстана или Армении ведут себя более сдержанно.

    И наконец, самое интересное: Болсонару – тот человек, в видении которого еще совсем недавно Бразилия не нуждалась в какой-то другой внешней политике, кроме следования в фарватере США. И он сделал немало для того, чтобы затормозить, например, развитие БРИКС, куда, помимо Бразилии, Индии и ЮАР, входят Китай и Россия – главные раздражители для Вашингтона. 

    Теперь все проблемы и пробуксовки списываются на коронавирус (в чем, разумеется, есть доля правды), и Бразилия готова рука об руку с основательно демонизированной с тех пор Россией покорять новые горизонты – как будто бы назло США.

    По итогам переговоров двух президентов в Кремле было обозначено более десятка направлений для сотрудничества – от космоса до «поддержки многополярного мира» (то есть такого мира, где решения принимают не только вашингтонские мудрецы).

    Отношения с Бразилией Путин назвал не просто «дружбой», но и «стратегическим партнерством». Так сказать, алаверды.

    Эта поразительная перемена в президенте Бразилии, скорее всего, объясняется некоторыми особенностями его личности, перечисление которых ему не понравилось бы. Деятель он эксцентричный, резкий, несносный и в плане политики довольно поверхностный. Дипломатия Болсонару не столько про стратегическое планирование, сколько про внешний эффект.

    Он действительно был готов во всем ориентироваться на Вашингтон и считает это предпочтительной тактикой (ведь США сильнее всех). Но такая политика подразумевает для него ответные действия: Болсонару нужно хлопать по плечу, хвалить его, называть лучшим другом, рассуждая о том, что союз галантерейщика и кардинала – это сила.

    Такой симбиоз прекрасно складывался при Дональде Трампе, которого Болсонару называл своим учителем (ненавидящая обоих либеральная пресса тоже отмечала сходство двух президентов). Но перестал работать после того, как Белый дом заняли демократы.

    Для Байдена и Ко Болсонару «ту мач» – расист, сексист, гомофоб, хам, в общем, бразильское издание Трампа. Это не значит, что Вашингтон готов пожертвовать из-за этих стилистических разногласий отношениями с Бразилией (таких дураков в Вашингтоне нет; с какими-нибудь саудовцами разногласий еще больше), но он явно не хочет давать Болсонару то, чего он ищет – публичный респект. Бразильский президент для американских демократов «нерукопожатный».

    При этом главному демократу 79 лет, он занимается внешней политикой сам и работает медленно (это не навет; на некоторые важные направления команду исполнителей не назначали почти год – у Байдена руки не доходили). В конечном итоге контакты с Болсонару стали приоритетом пятой степени – без него дел по горло.

    Так Болсонару стал искать респекта в других местах, руководствуясь не столько политическим расчетом, сколько инстинктами. Эти инстинкты обеспечили ему победу на выборах, а теперь диктуют демонстрировать всем, какой он сверхуспешный президент, которого везде уважают и с которым готовы сотрудничать по тысяче вопросов.

    Таким образом он «шлет сигнал» не миру (просто привык преувеличивать свою аудиторию), а только лишь бразильским избирателям. Россия среди них достаточно известная и уважаемая страна, чтобы братания в Кремле создали для Болсонару выгодный предвыборный фон.

    Не стоит, однако, считать, что Болсонару к нашим берегам прибило случайно – по принципу «где встретят и накормят». С учетом его внутренних обстоятельств и личных особенностей или без такого учета, из Москвы бразильца приманивали, задействуя для этого различные дипломатические каналы и международные площадки. О старом друге – Бразилиа – и его значимости в контексте влияния на всю Латинскую Америку тут не забывали и явным образом стремились к тому, чтобы усилить сотрудничество на всех возможных направлениях, а где нужно – восстановить.

    Пусть цели самого Болсонару сиюминутны и сводятся к театральным эффектам, интересы России остаются константой. Работаем с тем, с кем выпало, и чем раньше начнем, тем дальше продвинемся.

    Учитывать ненадежность и переменчивость Болсонару при этом, конечно, нужно, но есть как минимум два обстоятельства, исходя из которых они глубоко вторичны.

    Во-первых, в нашем случае он уже доказал свою договороспособность. Например, телефонный разговор двух президентов позволил снять препятствия для регистрации вакцины «Спутник V», которому в Бразилии противились проамериканские круги. 

    Во-вторых и, пожалуй, в-главных: шансы Болсонару на переизбрание, несмотря на все его размашистые эскапады, минимальны. Скорее всего, грядущей осенью он проиграет выборы Луле де Сильве – бывшему президенту, одному из основателей БРИКС и старому партнеру России, при котором все хорошее, что начнется сейчас в отношениях двух стран, ускорится, а то, что ушло, восстановится.

    Общение с нынешней версией Болсонару – это в некотором смысле переходный период от плохого к лучшему, а то, что он готов дополнять предметный диалог монологами о дружбе и союзничестве, – удачное совпадение в эпоху, когда к публичному образу России подрисовывают рога, копыта и ядерную боеголовку, обещая превратить ее в зону отчуждения.

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