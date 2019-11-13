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13 ноября, среда  |  Последнее обновление — 09:09  |  vz.ru
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Россия перестала зависеть от цен на нефть

Россия легко переживает падение нефтегазовых доходов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Для экспорта нефти и газа 2019 год оказался не лучшим. Россия заработала на своих главных сырьевых ресурсах меньше, чем годом ранее. Доходы от экспорта нефти упали на 4%, от экспорта газа – в три раза сильнее. Несмотря на это, российская экономика не скатилась в рецессию, а российский бюджет сохранил профицит. Подробности...
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Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

Пять лет назад, на прошлом саммите БРИКС в Бразилии, Владимир Путин встречался с президентами стран Южной АмерикиФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Поездка Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС уже не воспринимается как что-то необычное, к визитам главы российского государства в Латинскую Америку стали привыкать. А ведь до 2004 года наши лидеры посещали только одно государство региона – Кубу. Сейчас у нас развиваются отношения практически со всеми странами Южной Америки. И они все меньше зависят от того, кто находится у власти. Подробности...
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Либералы пляшут с отрубленными руками аспирантки

Олег Соколов заявил, что раскаивается в преступленииФото: Петр Ковалев/ТАСС
В современном политическом мире понятия добра и зла потеряли объективность. В последние дни у российской оппозиции случился повод радостно поязвить: заслуженный ученый убил и расчленил свою молодую любовницу. Ликование людей с «хорошими лицами» вызвала личность убийцы – известного историка из СПбГУ Олега Соколова. Чем же он оказался для них хуже других убийц и насильников? Подробности...
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Почему система ПВО Израиля бессильна против кустарных ракет

«Железный купол» пока не может дать полных гарантий безопасности ИзраиляФото: EPA/Atef Safadi/ТАСС
Самая технологически развитая страна Ближнего Востока – Израиль – вновь подверглась атаке со стороны противника, обладающего крайне примитивным оружием. И атака эта была в какой-то мере успешна. Почему же даже новейшие противоракетные системы Израиля не в состоянии полностью защитить граждан страны от кустарных ракет, запускаемых палестинцами? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Почему чиновники перестали бояться тюрьмы

Сергей Мардан, публицист
Пока российская правоохранительная система не начнет доводить коррупционные дела до конца, а концом может быть только полное «обнуление» экономического состояния фигурантов, уровень коррупции снижаться не начнет. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Испания подложила под Европу очередную мину

Никита Коваленко, политический обозреватель
В первой экономике Европы скоро смена власти, вторая зависла в процессе Брексита, третью сотрясают протесты «Желтых жилетов», четвертая почти ежегодно меняет правительства, а пятую теперь вот раздирает не только сепаратизм, но и кризис власти. Подробности...

Отстаньте от кормления грудью и займитесь психиатрией

Елена Кондратьева, журналист
Отстаньте от грудного вскармливания и молодых матерей. Не надо воспевать лактацию, не надо ходить с голой грудью и висящей на ней ребенке в общественных местах. Вы, возможно, расширяете своим подвигом норму, но при этом создаете ненужный ажиотаж вокруг этой темы и собственного младенца. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
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    В Боливии победила «цветная революция»

    Как менялась дорога из Петербурга в Москву

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      Сборка первого серийного самолета Су-57

      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

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      В понедельник, 4 ноября, по всей России состоялось празднование Дня народного единства. Дата празднования выбрана неслучайно – именно в этот день в 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов
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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

          Готовы ли вы переехать в северный регион России?
          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже живу в Арктике

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              Россия вступает в конкуренцию с США за Латинскую Америку

              Пять лет назад, на прошлом саммите БРИКС в Бразилии, Владимир Путин встречался с президентами стран Южной Америки   13 ноября 2019, 08:30
              Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
              Текст: Петр Акопов

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              Поездка Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС уже не воспринимается как что-то необычное, к визитам главы российского государства в Латинскую Америку стали привыкать. А ведь до 2004 года наши лидеры посещали только одно государство региона – Кубу. Сейчас у нас развиваются отношения практически со всеми странами Южной Америки. И они все меньше зависят от того, кто находится у власти.

              Путин уже третий раз посещает Бразилию – и это уже что-то будничное. Хотя пятнадцать лет назад его же визит в эту страну стал первой поездкой руководителя России в Южную Америку в истории.

              Южная Америка – самый географически отдаленный от России регион мира (дальше только Австралия с Океанией, но они и не играют заметной роли в мировых делах). При том, что большая часть государств Латинской Америки насчитывает уже двухвековую историю независимого существования, по-настоящему открывать для себя регион наша страна начала только в 60-е годы, после установления союзнических отношений с социалистической Кубой.

              Остров стал нашими воротами в латиноамериканский мир, с которым прежде у нас практически не было политических связей. Потом было Чили при Альенде, после падения которого многие у нас стали считать, что Южная Америка остается «задним двором» США.

              Однако это давно уже не так: за последние десятилетия Латинская Америка существенно ослабила свою зависимость от Штатов, в том числе и за счет наращивания связей с Китаем. Россия тоже не остается в стороне. После возникновения формата БРИКС у нас появился геополитический партнер в виде Бразилии, очень прочные позиции за последние двадцать лет приобретены в Венесуэле, постоянный интерес к России проявляют Аргентина, Эквадор, Перу и Боливия.

              Падение режима Эво Моралеса, недавно приезжавшего с визитом в Москву, было встречено со злорадством разными русофобами – вот, опять Россия поставила не на того парня. Однако  интерес латиноамериканцев к России носит устойчивый характер и, по-большому счету, уже не зависит от смены режимов (к тому же совершенно цикличной – в той же Боливии левые сменяют правых, а правые левых уже лет 80). И точно так же интерес Москвы к Латинской Америке носит стратегический характер.

              Вопреки мифологии Латинская Америка интересна нам не тем, что это «американское мягкое подбрюшье».

              Устанавливать ракеты на Кубе мы не собираемся (да в этом и нет теперь военной необходимости), а всевозможные жесты, вроде посещения Венесуэлы российскими стратегическими бомбардировщиками, носят демонстративный и геополитический характер. Нам не интересно конкурировать со Штатами за Латинскую Америку: экономически их постепенно выдавят оттуда китайцы, а геополитически латиноамериканцы и сами хотят двигаться в сторону обретения все большей самостоятельности. Россия Латинская Америка интересна по двум вполне прагматичным причинам.

              Во-первых, это потенциально важный игрок на мировой арене, один из будущих центров силы в новом многополярном мире, наряду с ЕС, США, Китаем, Индией, Юго-Восточной Азией, арабским миром, Африканским союзом. Рано или поздно экономическая и политическая интеграция стран континента дойдет до такого уровня, что у Латинской Америки будет единая позиция и единый голос, в том числе и в будущем Совете безопасности ООН, преобразованном по принципу представительства великих государств-цивилизаций и региональных интеграционных объединений. Да, сейчас 33 государства Латинской Америки еще далеки от уровня европейской интеграции, да и внутренняя устойчивость многих из них оставляет желать лучшего. Но геополитическое время ускоряется, и к середине века все может изменится.

              Но и сейчас регион с 650-миллионным населением представляет для России выгодный и важный рынок. Товарооборот у нас смешной – 15 миллиардов, немалая часть из которого приходится на Бразилию. Самой России нужны от стран региона не только фрукты, рыба и кофе. Главное, что в экономическом плане — это огромный рынок для наших технологий, и не только для экспорта высокотехнологичной продукции. У нас масса проектов не только с той же Бразилией и Венесуэлой, но и Аргентиной, Мексикой, Эквадором, Боливией, Перу, Мексикой.

              В регионе покупают наше оружие и хотят покупать его гораздо больше. Хотят строить наши АЭС, огромное поле работы для наших нефтяников и газовиков. Есть работа и для Роскосмоса.

              Понятно, что конкуренция в регионе огромная не только с американцами, китайцами и европейцами, но и с японцами, корейцами и даже турками. Но наши позиции подкрепляются как стремлением латиноамериканцев диверсифицировать свои связи (ослабив зависимость от США, при этом не впадая в слишком сильную зависимость от Китая), так и их особым отношением к России. Особым по целому ряду причин.

              Для многих латиноамериканских левых Россия — это все еще страна Ленина, социализма и антиимпериализма, то есть противодействия янки. Антиимпериалистическая, то есть антиатлантическая составляющая нынешней политики Москвы, воспринимается как продолжение советской линии, что, кстати, не так уж и далеко от истины. Потому что коммунистические лозунги о борьбе с империализмом и неоколониализмом (то есть с США) на мировой арене были во многом обусловлены не просто идеологическими, но и геополитическими интересами СССР-России.

              Но в советские годы позиции нашей страны в Латинской Америке были слабыми, при том, что в разных странах региона периодически приходили к власти левые режимы, установить сколько-нибудь прочные отношения не получалось. Сказывалось, конечно, и противодействие американцев. В том числе они активно использовали фактор «коммунистической угрозы» для запугивания олигархических кланов, военных и правых в целом. Видите, Советы поддерживают коммунистов в вашей стране – они хотят устроить у вас революцию.

              В реальности никакой особой подрывной работы в регионе Москва не вела, ограничиваясь поддержкой компартий, а не повстанцев и партизан. Все полевые успехи латиноамериканских левых были полностью их заслугой, то есть отражением внутренних процессов в их странах. Ну, и несомненный вклад вносил, конечно, Фидель Кастро, к которому обращались за помощью все левые силы континента, и который и сам был не против порой сыграть на внутренних противоречиях латиноамериканских стран (но вовсе не в стиле Че Гевары).

              Однако видеть в этом руку Москвы было бы неправильно. Кастро считал себя не только революционером, но и продолжателем дела Боливара, то есть воспринимал весь континент как поле битвы с колонизаторами, только уже не с испанскими, а с американскими. С Москвой кубинские революционеры в этих вопросах особо не считались, а советским руководителям было бы глупо постоянно осаждать пламенного революционера (какие же тогда они коммунисты-интернационалисты?).

              Наш нынешний антиимпериализм лишен социалистической окраски. Он более прагматичный, менее идеологический. Это геополитический антиимпериализм:  Россия хочет как можно быстрее перевернуть неудачную главу мировой истории под названием «мир по-американски». Неудачную еще и потому, что неполучившуюся в мировом масштабе. А вот как раз Латинская Америка в полной мере испытала на себе все «прелести» американского руководства. Сейчас и Латинской Америке, и России невыгодно продолжение американской эры, и это делает нас объективными союзниками.

              Причем независимо от того, кто находится у власти в той или иной стране, правый или левый поворот переживает сейчас регион. Да, левый Моралес был вынужден бежать в Мексику. Но за пару дней до этого из тюрьмы вышел левый Лула – бывший президент Бразилии (при котором и возник БРИКС), который был бы снова избран, если бы ему не запретили участвовать в выборах и не упекли в тюрьму.

              А еще за несколько дней до этого в Аргентине был избран новый президент – тоже левый Альберто Фернандес, вице-президентом у которого будет бывший президент Кристина Киршнер, установившая неплохие отношения с Владимиром Путиным. Да и Жаир Болсонару, новый бразильский президент, при всей своей правизне и любви к США, может найти с Путиным общий язык не только по двухсторонним темам, но и по еще более фундаментальным вещам. Ведь оба – последовательные защитники традиционных ценностей, то есть нормальной семьи и христианской цивилизации.

              И правой, и левой Латинской Америке нужна далекая, но сильная Россия. Которая пришла на этот континент всерьез и надолго, пускай пока и находится едва ли не в самом начале этого пути. 

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