В Кремле отреагировали на политический кризис в Боливии

Москва рассчитывает, что ситуация в Боливии будет урегулирована на основании закона и без вмешательства третьих стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона. Конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России.

Песков добавил, что ситуация в Боливии не повлияет на поездку Путина на саммит БРИКС в Бразилии. «Нет, на поездку президента, предстоящую на этой неделе в Бразилию на саммит БРИКС, ситуация в Боливии не повлияет. Поездка состоится в соответствии с уже подготовленной программой», – сказал Песков.

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. Однако это не остановило беспорядки, нападению подверглось посольство Венесуэлы. Сообщалось также, что выдан ордер на задержание Моралеса. Целый ряд стран – Венесуэла, Куба, Мексика – заявили, что в Боливии произошел госпереворот.

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Тем временем в Совфеде сказали, от чего зависит развитие ситуации в Боливии. В то же время российский МИД призывает все политические силы Боливии к нахождению конституционного выхода из кризиса и рассчитывает на ответственный подход мирового сообщества к сложившейся ситуации.