На посольство Венесуэлы в Боливии напали со взрывчаткой

Венесуэльское посольство в Боливии подверглось нападению, сообщила посол Боливарианской Республики Крисбейли Гонсалес.

Произошел взрыв, передает РИА «Новости» со ссылкой на Боливийское информационное агентство.

«Помогите нам осудить это варварство», – приводит ТАСС слова Гонсалес.

Противники бывшего руководителя Боливии Эво Моралеса пришли к посольству с «динамитом, укрывшись щитами». Гонсалес заверила, что сотрудники посольства пока находятся «в безопасности», но напавшие «хотят устроить бойню».

Кроме того, демонстранты собрались у посольства Кубы. Они выкрикивают лозунги в поддержку политики США против Кубы.

Напомним, после того, как Моралесу пришлось уйти в отставку на фоне беспорядков в Боливии, Венесуэла и Куба назвали происходящие там события госпереворотом. Полиции выдан ордер на задержание Моралеса.