Власть союзника России в Южной Америке поставлена под угрозу

Боливии угрожает государственный переворот - по крайней мере, об этом заявляет недавно избранный на очередной срок президент Эво Моралес. В стране действительно продолжаются погромы, поджоги и нападения на чиновников. Чем они вызваны - и велика ли угроза того, что один из союзников России в Латинской Америке лишится своей должности?

Первый тур выборов президента Боливии состоялся еще 20 октября. Фаворитов было двое: действующий глава государства Эво Моралес и его предшественник на этом посту Карлос Месса. Боливийская пресса считала Моралеса кандидатом, способным победить уже в первом туре (вторых туров в истории Боливии XXI века вообще не бывало). Западные же СМИ писали о неизбежности повторного визита боливийцев к урнам 15 декабря, поскольку ни один из двух ведущих претендентов рубеж 50% + 1 голос 20 октября не преодолеет. Не получится у Моралеса, были уверены западные эксперты, победить и по второму варианту. И это крайне важный вариант в данном контексте. По боливийским законам, если в первом туре лидер набирает больше 40% голосов и при этом имеет преимущество в 10% и более над ближайшим преследователем, победитель объявляется президентом.

Подсчет голосов после закрытия избирательных участков шел поначалу легко и быстро. К моменту, когда было обработаны 83% бюллетеней, выяснилось, что за Моралеса высказались чуть более 47% проголосовавших, а Меса набирал менее 37%. Иначе говоря, у действующего главы государства были все основания доставать из холодильника шампанское.

Но в этот самый момент случился поворот сюжета в духе Голливуда: компьютерная система выборов была объявлена давшей сбой, а объявление итогов отложили на неопределенное время. В СМИ моментально возникли версии на тему «почему остановили подсчет и кто в этом виноват». Издания сошлись в том, что «возникли подозрения в манипуляциях компьютерной системой, приведших к искажению истинной картины результатов волеизъявления». Оппозиция распространила мнение, что «в избирательный трибунал стали поступать электронные данные, благодаря которым процент проголосовавших за Карлоса Месу стал расти, и обозначилась неизбежность второго тура выборов». Сторонники Эво Моралеса уверяли, что «президент победил законно и заступит на новый срок».

Организация Американских Государств (ОАГ), полностью контролируемая Вашингтоном, заявила, что необходимо провести проверку результатов выборов и сделать это должны непременно «нейтральные и незаинтересованные лица из стран, входящих в ОАГ».

Боливийское правительство отреагировало спокойно и уверенно. Министр связи Мануэль Канелас озвучил приглашение послам Аргентины, Бразилии и США «принять участие в сборе данных после критики, высказанной этими странами» и проверке документации избирательной комиссии».

«Мы проигрываем. Все – на улицу!»

«Мы – накануне легализации мошеннических результатов подсчета, – заявил на встрече с представителями оппозиционных СМИ Карлос Меса. – Я призываю к демократической мобилизации гражданского общества, гражданских комитетов, политических партий и CONADE (Национальный комитет по защите демократии)».

Уже 21 октября на улицы боливийских городов выплеснулась оппозиционно ориентированная масса. Как отмечает испанская «Эль Мундо», она «оказалась заражена свирепствующим в латиноамериканских странах вирусом разрушения». «Пожары в избирательном штабе MAC (правящая партия «Движение к социализму», лидером которой является Эво Моралес – ВЗГЛЯД), уличные протесты и драки с последователями «Движения к социализму» были зафиксированы во многих частях страны. В Санта-Крус, самом богатом регионе государства, была объявлена забастовка. В Потоси повстанцы сожгли помещение местного Избирательного суда. В Пандо они вторглись на избирательные участки, а в Оруро уничтожили местную штаб-квартиру MAC».

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Епископальная конференция присоединилась к противникам действующего главы государства и потребовала «уважения воли народа». Той самой его части, которая с удовольствием творила акты вандализма, называя это проявлением демократии.

Чтобы избежать повторения чилийских событий, боливийское правительство вынуждено было взять паузу и согласиться с требованиями оппозиции привлечь третейских судей из ОАГ для вынесения окончательного вердикта по поводу того, имело ли место мошенничество при подсчете голосов.

Несокрушимый и легендарный

В ОАГ Моралеса называют не иначе, как «последним оплотом социалистической идеологии в Латинской Америке». «Предпоследними» в этом списке были Фидель Кастро и Уго Чавес. ОАГ – та самая организация, которая периодически задается вопросом, а не помочь ли военным путем венесуэльской оппозиции. И именно Моралес служит в ней тормозящим элементом, выступая против подобных действий. Кроме того, действующий президент Боливии несколько месяцев назад совершил поездку в Москву, где подписал ряд экономических соглашений с Россией, одно из которых – о разработке залежей лития. Боливия вместе с Чили и Аргентиной делят меж собой крупнейшее месторождение этого стратегического металла. Но будет ли у договора продолжение в свете разворачивающихся в Боливии событий?

Эво Моралес, встречаясь с прессой после голосования, отметил, что «игнорировать результаты выборов - это значит отвергать выбор целого народа» и предложил оппозиции выступить с «реальными предложениями, соответствующими положениям Конституции страны».

Оппозиция не нашла, за что можно было бы зацепиться законодательно, чтобы опротестовать победу Моралеса и решила пойти «венесуэльским путем», призвав к новым акциям неподчинения, забастовкам и протестам. На что и ответ был тоже в венесуэльском духе – Эво Моралес, как сообщает кубинская Prensa Latina, посчитал отмену результатов голосования государственным переворотом. Такое же мнение выразил и Николас Мадуро.

1 ноября 2019 года Эво Моралес официально заявил о своем вступлении в четвертый раз в должность президента Боливии. Оппозиция в лице основного противника Моралеса – экс-президента Карлоса Мессы и нескольких общественно-политических организаций объявиди в ответ на это ультиматум. Они дали новоиспеченному главе государства 48 часов на то, чтобы покинуть пост, намекая, что «иначе будет, как в Чили». Срок ультиматума истек в последний час понедельника 4 ноября.

Моралес не ушел.

Гори оно все огнем!

По истечении ультиматума на страну накатила очередная волна протестов, перемешанных с вандализмом. В боливийских городах Ла-Пас и Эль-Альто в конце нынешней недели зафиксированы столкновения между сторонниками и противниками президента Эво Моралеса. СМИ сообщают об одной жертве. В целом за время выступления оппозиционных сил, начавшихся сразу после оглашения выборов 20 октября, погибло три человека.

В четверг толпа протестующих сожгла здание, где размещалась администрация города Винто (провинция Монтеро). Мэра города Патрисию Арсе сторонники Карлоса Месы вывололкли на улицу, где покромсали ножницами ей прическу, попытались остричь наголо и несколько раз брызнули в лицо краской из баллончика-распылителя. Боливийские издания LosTiempos и Opinión прилагают к текстовыми новостям видеосюжеты, как Арсе бежит босиком сквозь «коридор позора», устроенный ей напавшими, которые толкают ее от одной «стенки» этого коридора к другой.

В Ла-Пасе и Эль-Альто вечером того же дня вспыхнули выступления студентов. Прекратились они только после того, как силовики вынуждены были применить слезоточивый газ.

Луис Фернандо Камачо, один из лидеров боливийской оппозиции доставил в Ла-Пас письмо с требованием к Эво Моралесу «отказаться от провозглашения себя президентом и согласиться на второй тур выборов». Об этом сообщил прессе министр обороны страны Хавьер Савалета, заявивший, что «действия оппозиции провоцируют эскалацию насилия в стране».

Система дала сбой, приписав голоса оппозиционному кандидату

Но в пятницу, 8 ноября боливийский сюжет сделал новый крутой поворот. Панамская группа Ethical Hacking Consultores, проводившая проверку компьютерной системы боливийских выборов, опубликовала отчет о работе. Из которого следует, что «после того как были обработаны 83% бюллетеней в центр стали поступать данные с одного из серверов с неопознаваемым IP адресом «где-то в регионе Санта-Крус» исправления протоколов голосования». В течение короткого времени было исправлено около 35 тысяч бюллетеней, благодаря чему 10-процентный разрыв уменьшился до 7-процентного. То есть, если мошенничество с голосами избирателей и было, то совершалось оно в пользу оппозиционного кандидата.

Глава Ethical Hacking Альваро Андраде в комментариях к отчету пояснил, что не может утверждать, было ли это мошенничеством (намеренным действием кого-либо) или явилось следствием сбоя системы, «которая не на 100% отвечала требованиям безопасности передачи данных». По мнению эксперта, окончательную точку в этом вопросе должны поставить аудиторы из ОАГ, которые, возможно, закончат свою работу в течение ближайших пяти дней.

Тогда, судя по всему, и станет понятно - удержится ли Моралес в своем кресле.

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