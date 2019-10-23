В Чили закончился главный миф советских либералов

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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Путин и Эрдоган решили курдский вопрос в пользу Сирии

Путин и Эрдоган нашли решение острой ситуации на сирийско-турецкой границеФото: Alexander Zemlianichenko/Reuters
После шести часов переговоров Москва и Анкара договорились, как разрешить ситуацию на севере Сирии без кровопролития. Турция пока остается в буферной зоне, откуда выходят курдские формирования. Однако Эрдоган заявил, что Анкара не позарится на чьи-то территории, и подтвердил приверженность сохранению сирийской территориальной целостности. Владимир Путин назвал решения судьбоносными – и так оно есть. Подробности...
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Россияне почувствовали ответственность за страну в интернете

Молодые россияне заметили, что могут влиять на судьбу страны через социальные сетиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Гражданское самосознание россиян показывает неуклонную тенденцию к росту, обнаружили социологи. Так, стало существенно больше тех, кто осознает свою ответственность за судьбу страны, и уменьшилось число живущих по принципу «моя хата с краю». Специалисты объясняют происходящее разными причинами. Но одной из основных является возможность влиять на происходящее в стране через интернет. Подробности...
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Как «Трамп в юбке» служит интересам России

Тулси Габбард – индуистка, изоляционистка, сторонница Башара Асада, ветеран иракской войны, конгресвумен от Гавайев, майор и член Демократической партии Фото: Hugh Gentry/Reuters
Хотя президенту США удалось доказать спецпрокурору, что он не является российским агентом, российские агенты на американской земле не переводятся. Теперь в работе на Москву и лично на Владимира Путина обвиняют прежде малоизвестную конгрессвумен Тулси Габбард. Эта принципиальная женщина с незаурядной биографией стала настоящим проклятием для Демпартии и лично Хиллари Клинтон. Но при чем здесь Россия? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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В Чили закончился главный миф советских либералов

Андрей Манчук, политолог
Никто не понимает, отчего в Чили разгорелась маленькая гражданская война – не из-за повышения же цен на проезд в метро. Во-первых, и из-за повышения тоже. А во-вторых, и в-главных – это следствие неолиберальной политики чилийского правительства. Подробности...

Водительскую взаимовыручку мы потеряли вместе с СССР

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В советское время, к которому так модно сегодня апеллировать и по которому ностальгируют до оскомины, поморгать фарами встречным машинам о стоящем в кустах гаишнике с радаром считалось нормой. При этом ГАИ уважали гораздо больше, но боялись меньше. А сегодня? Подробности...
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Анонимность в интернете требует жертв

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              Андрей Манчук

              В Чили закончился главный миф советских либералов

              Андрей Манчук
              политолог
              		 23 октября 2019, 18:45

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              В городах Чили проходят массовые протесты, в которых участвуют сотни тысяч людей – причем, они выходят на улицы без всякой поддержки со стороны местных политических партий. Горят станции метрополитена, редакции правительственных газет, полицейские участки и супермаркеты, а в блогосфере сообщают о пятнадцати погибших.

              Поводом для этого восстания стало повышение цен проезд в метро столичного города Сантьяго, который и без этого считался самым дорогим на континенте – почти в два раза дороже, чем в московской подземке. Акции недовольных студентов быстро переросли в столкновения с полицией, а когда власти впервые со времен пиночетовской диктатуры ввели чрезвычайное положение, это вызвало настоящий взрыв народного гнева. Чилийцы почувствовали: история может запросто вернуть их обратно в лихие семидесятые, когда в этой латиноамериканской стране проходил глобальный эксперимент по внедрению неолиберальных реформ, которые, кстати, затем нашли свое трагическое применение в перестроечном Советском Союзе. 

              Вспомните – пиночетовский Чили всегда был образцом для людей с хорошими лицами, которые вслух мечтали о русском Пиночете, высматривая его черты в политических лидерах девяностых. Миф об успешных экономических реформах, которые якобы были проведены в эпоху чилийской диктатуры, когда репрессии загнали под шконку всех недовольных граждан, всегда являлся краеугольным камнем идеологии постсоветской либеральной общественности. Коллективная Новодворская и собирательная Латынина на все лады пели о выдающихся достижениях хунты. А среднестатистический хипстер и сейчас уверенно называет далекую Чили самой богатой страной Латинской Америки, разумеется, полагая это заслугой покойного генерала, который железной рукой покончил с социал-демократическим правительством Сальвадора Альенде, превратив свое государство в послушного внешнеполитического сателлита США.

              Однако, реальность пиночетовской Чили была совсем не такой, как об этом принято говорить в кругах выпускников Высшей школы экономики, и больше напоминала выжженную, а не обетованную землю.

              «При Альенде в стране наблюдался заметный экономический рост, сопровождавшийся исключительными достижениями в социальной сфере. В 1971 г. валовой национальный продукт вырос на 8,5%, в том числе промышленное производство — на 12% и сельскохозяйственное производство — почти на 6%. Особенно бурными темпами развивалось жилищное строительство. Объем строительных работ в 1972 г. вырос в 3,5 раза. Безработица сократилась к концу 1972 г. до 3% (в 1970-м — 8,3%). В 1972 г. ВНП вырос на 5%. Однако после военного переворота 11 сентября 1973 г. экономика Чили стала просто разваливаться. В течение первого же полугода власти военной хунты покупательная способность населения упала на 60%, национальная валюта была девальвирована более чем в 2 раза, в несколько раз выросли цены на основные продукты, число безработных увеличилось на 100 тыс. человек.

              Фото: Rodrigo Garrido/Reuters

              Одновременно с этим рабочая неделя была увеличена с 44 до 48 часов без компенсации сверхурочных, а средняя зарплата упала до 15 долларов в месяц. Кризис особенно сильно поразил сельское хозяйство – хунта стала возвращать латифундистам землю, переданную правительством Народного единства крестьянам, а крестьяне в ответ саботировали сельскохозяйственные работы. Дошло до того, что для обеспечения относительного «изобилия» в столице хунта вынуждена была ввести запрет на продажу мяса в 19 провинциях из 25, оставив без мясных продуктов 80% населения страны. В 1974 г. стоимость жизни в стране выросла (по официальным, явно заниженным, данным) на 375%, цены на хлеб выросли в 22 раза, на сахар – в 29, на мыло – в 69 раз. Безработица выросла до 6% (18% экономически активного населения). Доля заработной платы в национальном доходе упала до 35% (свыше 60% при Альенде). Национальная валюта – эскудо – девальвировалась в 1974 г. 28 раз. Бесплатное медицинское обслуживание было упразднено», – писал известный российский социолог Александр Тарасов – который, кстати сказать, был в советские времена политзаключенным и диссидентом.

              Наследие переворота ощущается и сейчас, спустя многие годы после крушения пиночетовской диктатуры. Тем более что действующий чилийский президент, миллиардер Себастьян Пиньера является открытым сторонником неолиберального курса, а его брат был в свое время одним из «чикагских мальчиков», стоявших у истока губительных чилийских реформ. Их главным результатом стало катастрофическое социальное неравенство, которое прочно законсервировано в этой латиноамериканской стране, разделенной на сверхбогатое меньшинство и выживающие в условиях борьбы за существование массы. Образование и медицина полностью коммерциализированы и доступны отнюдь не всем, а проезд в транспорте съедает существенную часть доходов среднестатистического чилийца – так что неудивительно, что очередное повышение цен привело страну к таким массовым и бурным протестам.

              «Транспорт в Чили – самый дорогой в Латинской Америке. Вода и электроэнергия, находящиеся в частных руках, – тоже. На городской транспорт большинство жителей Сантьяго тратят около 11% дохода», – объясняет это журналист Олег Ясинский, который живет в Сантьяго-де-Чили и находится сейчас на месте событий. Однако повышение цены все равно стало только предлогом, чтобы заявить о необходимости демонтировать уродливую систему, оставшуюся в наследство от времен диктатора Пиночета. Эти требования давно назрели в чилийском обществе, которое достаточно доходчиво объявило о них политикам, добиваясь коренного пересмотра оснований, на которых построена экономика Чили. А неуклюжие действия власти, которая объясняет ситуацию деструктивными действиями погромщиков, туманно намекая при этом на венесуэльско-российский след, только усиливают раздражение и недовольство, расширяя контингент участников акций.

              «Противостояние в Чили – это не просто социальный взрыв, а глубокий гражданский конфликт. Правый президент Пиньера оказался неспособным к диалогу с гражданами своей страны и вывел на улицу военных, пытаясь изобразить ситуацию, как вспышку преступности и вандализма из-за повышения цен на проезд в метро, которую надо подавить силой. Но подавляющее большинство протестующих ведет себя мирно, кричат лозунги и стучат в кастрюльки, а вот в провоцировании насилия уже не раз были замечены военные. Сотни видеосвидетельств ничем не спровоцированного полицейского насилия – стреляют в упор, пустили слезоточивый газ в медпункт, где врачи-добровольцы помогали раненым. Около 2 тысяч арестованных, десятки людей с пулевыми ранениями, несколько погибших. Сенат одобрил закон о заморозке платы на проезд на транспорте, но, судя по всему, клеить пластырь на рану уже поздно – она слишком глубока», – рассказывает об этом эксперт Елена Богуш.

              Что будет дальше, решится уже в ближайшие дни. Единый профсоюзный центр трудящихся Чили проводит 23-24 октября всеобщую забастовку, в которой примут участие работники предприятий горнодобывающей промышленности, обеспечивающей около 50% национальных доходов южноамериканского государства. К ним обещают присоединиться влиятельные профсоюзы портовых рабочих, транспортников и банковских служащих. Правительству придется считаться с позицией этих организаций, предпринимая значительные уступки – в надежде притушить пламя массовых народных протестов. Собственно, чилийская власть уже пошла на серьезные уступки, отменила решение о повышении платы за проезд в метро и пообещала другие изменения.

              Но нам важно то, что в этом огне сгорает дотла старый пропагандистский миф советских либералов. Ведь за него так дорого заплатили жители распавшегося СССР, по которым катком прошлись опробованные на примере Чили «реформы».


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