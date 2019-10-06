В Кремле назвали место возможной встречи Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа теоретически возможна на саммите АТЭС, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Однако, добавил он, практически этот вопрос еще не прорабатывался, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что конкретики о возможной встрече Путина с Трампом на полях саммита АТЭС пока нет, передает ТАСС.

Саммит АТЭС в 2019 году состоится в ноябре в Чили.