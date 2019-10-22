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22 октября, вторник  |  Последнее обновление — 13:06  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Почему советская интеллигенция поддерживает противников России

Марк Розовский и Олег БасилашвилиФото: Валерий Шарифулин/ТАСС, Сергей Фадеичев/ТАСС
Акция протеста грузинских актеров против гастролей российского театра нашла понимание у их коллег внутри России. Это в очередной раз ставит перед нами вопрос о генезисе советской интеллигенции и причинах того, почему ее представители раз за разом встают на сторону врагов Москвы, будь то грузинские, украинские или прибалтийские националисты. Подробности...
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Ядерный щит России потребовал проверки на прочность

Наши подлодки вооружились ракетами типа Р-29Р (или «Скат») более 40 лет назад Фото: makeyev.ru
На маневрах «Гром-2019» случилась техническая осечка, одна из баллистических ракет Р-29Р после залпа не улетела в условного противника, а осталась в шахте субмарины. Ставит ли такая осечка под сомнение надежность ядерного сдерживания у ВС РФ? И почему на том же учении ни разу не запустили новую ракету «Булава»? Подробности...
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Мнение чилийцев донесено до властей весьма радикальным способом

Беспорядки в Чили напомнили события в ПарижеФото: Rodrigo Garrido/Reuters
Одна из самых богатых стран Южной Америки, Чили, приходит в себя после вакханалии, произошедшей в минувшие выходные. Десятки тысяч протестующих из-за повышения цен в метро устроили массовые поджоги и грабежи, включая уничтожение целых станций подземки. Теперь в борьбу с беспорядками подключилась армия. Как же такое произошло? Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Суицидбаты – новая старая опасность Донбасса

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Сейчас многие недооценивают добровольческие батальоны Украины, «добробаты». Их приструнили, постарались встроить в официальные силовые структуры. А в Донбассе еще прекрасно помнят, что это и чем они отличаются от «регуляров». Подробности...

Россиянам не удастся привить комплекс неполноценности

Сергей Мардан, публицист
То, что 70% россиян категорически отказываются примерить на себя комплекс жертвы, определенно внушает исторический оптимизм. Мы по-прежнему – народ-пассионарий, который сам определяет свою судьбу. Подробности...
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Весьма преуспели в бегстве

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Судя по фото и видео, американцы уходили из Сирии стремительно. И союзников бросили. Французский спецназ. Не предупредили о бегстве. История повторилась в виде фарса. Хотя и первый раз тоже был фарс. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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              Мнение чилийцев донесено до властей весьма радикальным способом

              Беспорядки в Чили напомнили события в Париже   22 октября 2019, 12:56
              Фото: Rodrigo Garrido/Reuters
              Текст: Владимир Добрынин

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              Одна из самых богатых стран Южной Америки, Чили, приходит в себя после вакханалии, произошедшей в минувшие выходные. Десятки тысяч протестующих из-за повышения цен в метро устроили массовые поджоги и грабежи, включая уничтожение целых станций подземки. Теперь в борьбу с беспорядками подключилась армия. Как же такое произошло?

              Как минимум восемь погибших – таковы результаты масштабных погромов, которые произошли в минувшие выходные в Чили. До сих пор силы безопасности противостоят множеству актов вандализма, которые разразились в самых разных точках столицы страны. Военные и полицейские сегодня буквально на разрыв между пожарами на станциях метро, баррикадами и бесчисленными грабежами в магазинах, супермаркетах, банках и отелях.

              «Армия, в ружье!»

              Правительство страны в субботу пришло к выводу, что без участия армии контролировать ситуацию в Сантьяго не удастся, и вывело на улицы столицы около 8000 военных. Буквально через несколько часов к помощи войск пришлось прибегнуть в районах Вальпараисо и О'Хиггинс (в центре), Консепсьон (юг), коммунах Кокимбо, Ла-Серена и Ранкагуа (в центре).

              После бурной «огненной субботней ночи» в Сантьяго, воскресным утром правительство сочло необходимым добавить на улицы еще полторы тысячи военнослужащих. Военные также организуют охрану стратегических жизненно важных объектов, обеспечивающих городу водоснабжение и электроснабжение. Военные власти установили комендантский час в Сантьяго, Вальпараисо и Консепсьоне до 7:00 по местному времени (10:00 по Гринвичу). Однако грабежи, поджоги и акты мародерства в супермаркетах и торговых центрах не прекратились, хотя их количество и уменьшилось.

              В воскресенье ограничения на передвижение граждан в ночное время суток были наложены также на города Ла-Серена, Кокимбо и Вальдивия. Нарушающих запрет немало, но, надо сказать, что с ними патрули обходятся корректно: не загребают в полицейские участки, а сначала проверяют на наличие «средств, несущих опасность для общества» – холодного и огнестрельного оружия, емкостей с «коктейлем Молотова». «Чистых» и не проявляющих агрессию граждан отпускают с напутствием «отсюда – прямиком домой, если еще раз встретим, пеняй на себя».

              Каждая из 136 станций метро Сантьяго также находится под присмотром военных, они готовы в любой момент среагировать на угрозу поджога или вспышки насилия. Метрополитен в среде организаторов беспорядков всегда считался одним из мест, где противоправные действия выглядят наиболее эффектно: суженные пространства, ограниченное количество выходов создают проблемы пассажирам, пытающимся покинуть подземку.

              На метрополитен, как «козла отпущения» (волнения начались же из-за подъема цен на пользование этим видом транспорта), пришлась, пожалуй, наибольшая доля ущерба. По словам главы метро Сантьяго Луиса де Гранхе, которые приводит столичное издание La Hora, восстановить движение поездов (более или менее регулярное) на поврежденных линиях можно будет в течение нескольких дней. А чтобы привести станции в первозданный вид, потребуется до четырех месяцев.

              Насильственные действия вышли из-под контроля в субботу и были повторены в нескольких регионах страны. В четырех из них, где проявление недовольства было особенно ярким, введено чрезвычайное положение, которое будет действовать ближайшие 15 дней.

              Активисты до сих пор продолжают устраивать пожары в супермаркетах, поджигают грузовики и легковые автомобили, автобусы и даже церкви. Жестокий водоворот событий настолько захватил население, что его поведение остается неконтролируемым даже после того, как президент страны Себастьян Пиньера клятвенно пообещал по телевидению, что он «парализует рост стоимости билета на метро».

              Пиньеру просто не услышали. Тем более что слова президента – пока не более, чем обещание. Закон о запрете увеличения цен еще только будет рассматриваться в парламенте.

              Нет протеста без огня

              Намерение властей поднять цены на поездку в подземке – не главная проблема чилийской жизни. Это просто детонатор взрыва, последняя капля, переполнившая чашу народного терпения. Верхушка айсберга усталости общества из-за высокой стоимости жизни и все увеличивающегося социального неравенства.

              Люди говорят об «усталости от неспособности властей обеспечить нормальное существование своему народу» и оправдывают акты вандализма, поскольку «если нет разрушений, нас никто не слушает». Именно так высказался человек, остановленный репортером одного из чилийских телеканалов в городе Ранкагуа у дверей автосалона, который был сожжен.

              Чилийские события при детальном их рассмотрении оказываются удивительно похожими на «желто-жилетные» столкновения во Франции и каталонский «бунт за независимость». Во всех трех случаях «чистая» экономическая или политическая идея (равноправие, отделение от метрополии, борьба за социальную справедливость) сопровождается при реализации актами массового вандализма.

              О чем это говорит? Да о слабости так называемой западной демократии.

              Правящие верхушки стран (Испании, Франции, Чили в данном случае) настолько обеспокоены тем «что станет говорить княгиня Марья Алексевна» (а вдруг обвинят в авторитаризме?), что не в состоянии защитить порядок в своем государстве жесткими методами. Как высказался герой «Иронии судьбы» Женя Лукашин в исполнении Андрея Мягкова: «Я – врач. Хирург. Мне приходится иногда сделать человеку больно, чтобы ему потом было хорошо». Сделавшему больно на Западе обязательно это припомнят. А на то, что стало хорошо, внимания не обратят.

              Поэтому к политическим выступлениям всегда найдутся желающие примазаться из числа любящих ловить рыбку в мутной воде – крушить, ломать, жечь и мародерствовать. Только такая картинка, распространенная СМИ по всему миру, дает возможность президентам западных держав слегка ослабить галстук и осторожно отдать команду силовикам «принять меры». Только так – под маской противодействия вандалам могут они попытаться потушить пожар народного выступления. Заодно и представив его как криминальный, а не политический акт.

              В соцсетях уже появились «полезные советы» чилийскому руководству – стране нужен новый Пиночет. В чилийских СМИ до этой идеи пока не дозрели. Там еще не ушло в мир иной поколение, которое пережило все ужасы диктатуры. И это, объективно говоря, служит дополнительным тормозом для проявления жесткой руки правительства.


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