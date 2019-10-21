На фоне протестов в Чили за ночь произошло больше 100 грабежей

В Чили в ночь на понедельник произошло свыше 100 грабежей и больше 10 пожаров во время беспорядков, погибли три человека, сообщил глава МВД страны Андрес Чадвик.

«Ночью были зафиксированы различные случаи насилия, около 350 по всей стране... Большинство из них имело целью грабеж и поджог супермаркетов. Было более 110 случаев таких грабежей и более 13-14 пожаров. К сожалению, 50 карабинеров и военных были ранены, три человека погибли ночью, это гражданские лица», – сказал Чадвик, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 24 Horas.

Глава ведомства пояснил, что два человека погибли при пожаре, один скончался от пулевого ранения.

С начала октября в Чили выросли цены на проезд метро, что привело к протестам. Мирные акции на минувшей неделе переросли в столкновение с правоохранительными органами.

Власти страны ввели чрезвычайное положение в столице и в нескольких других городах.