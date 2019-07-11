Боливия собралась приобрести российские вертолеты

Президент Боливии Эво Моралес, который в четверг находится в Москве, подтвердил, что его страна собирается приобрести российскую военную технику. В первую очередь речь идет о вертолетах.

«ВВС рекомендует покупку техники у России, для (сил) гражданской обороны, так как происходят наводнения и природные катастрофы», – передает слова Моралеса РИА «Новости».

Напомним, Моралес в четверг прилетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер заявил о большом потенциале для углубления экономических связей двух стран.