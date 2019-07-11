Путин оценил перспективы отношений России и Боливии

Президент Владимир Путин, открывая встречу с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом, заявил о большом потенциале для углубления экономических связей двух стран.

При встрече Путин и Моралес обменялись рукопожатиями. Моралес заметил, что очень благодарен за приглашение посетить Москву и представил свою делегацию, передает ТАСС.

Пожимая руку главе МИД Боливии Диего Пари Родригесу, российский лидер шутливо заметил, что тот «настоящий индеец», а министр углеводородов Луис Альберто Санчес «похож на Чавеса». Моралес и Родригес рассмеялись.

Путин констатировал, что в последние годы отношения России и Боливии развиваются весьма успешно. По его словам, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция хорошая.

Президент сказал, что по итогам первого квартала товарооборот между странами увеличился в два с половиной раза. «Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы», – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что крупные российские компании значительно инвестируют в экономику Боливии. В частности он отметил, что Газпром вложил 500 млн долларов в развитие нефтегазовой отрасли, а Росатом возводит Центр ядерных исследований в Боливии.

«Уверен, что визит ваш пойдет на пользу и будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений», – заключил глава государства.

Ранее в четверг сообщалось, что Моралес прибыл в Москву на встречу с Путиным.