Путин оценил перспективы отношений России и Боливии

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 14:51  |  vz.ru
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Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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            Путин оценил перспективы отношений России и Боливии

            11 июля 2019, 14:40

            Текст: Ольга Никитина

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            Президент Владимир Путин, открывая встречу с президентом Многонационального государства Боливия Эво Моралесом, заявил о большом потенциале для углубления экономических связей двух стран.

            При встрече Путин и Моралес обменялись рукопожатиями. Моралес заметил, что очень благодарен за приглашение посетить Москву и представил свою делегацию, передает ТАСС.

            Пожимая руку главе МИД Боливии Диего Пари Родригесу, российский лидер шутливо заметил, что тот «настоящий индеец», а министр углеводородов Луис Альберто Санчес «похож на Чавеса». Моралес и Родригес рассмеялись.

            Путин констатировал, что в последние годы отношения России и Боливии развиваются весьма успешно. По его словам, объем товарооборота пока очень скромный, но тенденция хорошая.

            Президент сказал, что по итогам первого квартала товарооборот между странами увеличился в два с половиной раза. «Но самое главное, что у нас есть хорошие перспективы», – подчеркнул Путин.

            Президент напомнил, что крупные российские компании значительно инвестируют в экономику Боливии. В частности он отметил, что Газпром вложил 500 млн долларов в развитие нефтегазовой отрасли, а Росатом возводит Центр ядерных исследований в Боливии.

            «Уверен, что визит ваш пойдет на пользу и будет способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений», – заключил глава государства.

            Ранее в четверг сообщалось, что Моралес прибыл в Москву на встречу с Путиным.

             


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