Путин встретился с президентом Намибии в Москве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава российского государства отмечал искреннюю заинтересованность Москвы в дальнейшем развитии и углублении торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества со всеми странами континента, передает РИА «Новости».

Взаимодействие России и Намибии активно развивается и охватывает сферы недропользования, энергетики, сельского хозяйства и образования. Государства укрепляют отношения в том числе за счет безвизового режима, действующего с 2021 года, а также активно работают в рамках международных организаций.

Кроме того, растет активность отечественных компаний в африканской республике. Госкорпорация «Росатом» ведет переговоры о начале большого проекта по добыче урана, а также прорабатывает возможности создания плавучих атомных электростанций в Намибии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин подарил цветы президенту Намибии Нетумбо Нанди-Ндаитве, поздравив ее с днем рождения. Сама глава Намибии также поздравила российского лидера с прошедшим днем рождения.

Кроме того, на пленарном заседании саммита Владимир Путин выразил благодарность лидеру Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси за поддержку планов развития российско-африканского сотрудничества.