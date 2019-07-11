Президент Боливии прилетел на встречу с Путиным в Москву

Самолет президента Боливии Эво Моралеса, прибывшего в Москву с официальным визитом, приземлился в аэропорту Внуково-2.

У трапа самолета Моралеса встретили замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, посол России в Боливии Владимир Спринчан и глава боливийской дипмиссии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано, передает ТАСС.

На четверг, 11 июля у Моралеса запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным по актуальным российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

По итогам предстоящих переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, во вторник Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Боливии.

Ранее Моралес рассказывал, что Боливия заинтересована в закупкероссийского оружия. В частности, страна рассматривает возможность замены учебных самолетов США Т-33 на российские.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Боливии российское оружие.