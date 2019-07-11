Президент Боливии прилетел на встречу с Путиным в Москву

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11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:08  |  vz.ru
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Siemens разглядел в России большие перспективы

«Сименс» пытается удержать российский рынок тепловой генерации Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС
После крымской истории немецкий Siemens пытается удержаться на российском рынке. Для этого он готов перевести газовую турбину большой мощности полностью на российские компоненты. Взамен ему не надо ни российских денег, ни даже налоговых и таможенных льгот. Однако просто так столь щедрые предложения бизнес не делает. Что же хочет получить Siemens от России?  Подробности...
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Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
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Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
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Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

Военные парады на День независимости Украины стали пиром во время чумыФото: Gleb Garanich/Reuters
Владимир Зеленский отменил традиционный военный парад в День независимости Украины, и теперь команда Порошенко пытается сделать так, чтобы это решение обошлось президенту максимально дорого. Военнослужащих, по сути, призывают выступить против верховного главнокомандующего из-за его «непатриотичности». Ставки стремительно растут. Чья возьмет? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
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Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
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Бытовое насилие победят только экономические права женщин

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
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          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

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            Президент Боливии прилетел на встречу с Путиным в Москву

            11 июля 2019, 09:25

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            Самолет президента Боливии Эво Моралеса, прибывшего в Москву с официальным визитом, приземлился в аэропорту Внуково-2.

            У трапа самолета Моралеса встретили замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, посол России в Боливии Владимир Спринчан и глава боливийской дипмиссии в Москве Уго Вильяроэль Сенсано, передает ТАСС.

            На четверг, 11 июля у Моралеса запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным по актуальным российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

            По итогам предстоящих переговоров предполагается подписание ряда двусторонних документов.

            Напомним, во вторник Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Боливии.

            Ранее Моралес рассказывал, что Боливия заинтересована в закупкероссийского оружия. В частности, страна рассматривает возможность замены учебных самолетов США Т-33 на российские.

            Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Боливии российское оружие.


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