Боливия заинтересовалась покупкой российского оружия

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что страна рассматривает возможность замены американских учебных самолетов Т-33 на российские, сообщили СМИ.

«Да, особенно по заявлению от Военно-воздушных сил, есть большой интерес к приобретению российской военной техники как в сфере авиации, так и в части предоставления услуг. Есть (совместная) комиссия, которая работает, и мы надеемся, что эта передача технологий принесет хорошие результаты», – передает РИА «Новости» ответ Моралеса на вопрос, интересует ли Боливию закупка российского оружия.

По его словам, ВВС Боливии попросили заменить американские Т-33 на российские самолеты. Моралес отметил, что в этой сделке многое будет зависеть от технической части вопроса, но российская техника вызывает доверие.

Напомним, в июне 2018 года президент Владимир Путин на встрече с Эво Моралесом сообщал, что Москва и Сукре обсуждают возможность увеличения добычи Газпрома на территории Боливии в два раза. Потом Газпром и Боливия подписалибазовые условия соглашения по разведке и добыче на участке «Витиакуа». Моралес назвал цену сделки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД