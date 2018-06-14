Газпром заключил договор о добыче в Боливии

Газпром и Боливия подписали основные условия соглашения по разведке и добыче на участке «Витиакуа».

«Управляющий директор Gazprom EP International B.V. Андрей Фик и [вице-президент по управлению, контрактам и надзору государственной нефтекомпании YPFB] Луис Пома подписали соглашение об основных условиях контракта на оказание нефтегазовых услуг по разведке и добыче на участке «Витиакуа». Документ позволит перейти к этапу формирования основной проектной документации», – сообщили в пресс-службе Газпрома, передает РИА «Новости».

Договор был подписан в рамках рабочей встречи главы правления Газпрома Алексея Миллера и президента Боливии Эво Моралеса, которая состоялась в четверг в Москве.



Стороны дали высокую оценку партнерству в области реализации совместных проектов по освоению запасов углеводородов на территории Боливии, обсудили перспективы роста объемов добычи на месторождении «Инкауаси». Также речь шла о реализации совместных планов по геологическому изучению перспективного нефтегазового блока «Витиакуа».



Кроме того, по итогам встречи между странами были подписаны соглашение о стратегическом сотрудничестве и документ по привлечению финансирования на поставку техники на газомоторном топливе от российских компаний-производителей.

Накануне президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Эво Моралесом сообщил, что Москва и Сукре обсуждают возможность увеличения добычи Газпрома на территории Боливии в два раза.