Газпром может вдвое увеличить добычу в Боливии

Москва и Сукре обсуждают возможность увеличения добычи Газпрома на территории Боливии в два раза, заявил президент Владимир Путин на встрече с президентом республики Эво Моралесом.

«Газпром работает на двух месторождениях, добыча – 2,5 миллиардов кубических метров газа. Сейчас решается вопрос о расширении добычи, которая может быть увеличена в два раза», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Осенью прошлого года Gazprom EP International, Gazprom Marketing & trading, Министерство углеводородов и энергетики Боливии и Yacimmientos Petroliferos Fiscales Bolivianos подписали меморандум о взаимопонимании.