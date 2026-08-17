Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения
США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений
Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа.
Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».
Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.
«Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.
В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.
Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.
Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.