США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений

Tекст: Мария Иванова

Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».

Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.

«Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.

В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.