Президент Боливии раскрыл цену сделки с Газпромом

Президент Боливии Эво Моралес рассказал о цене подписанной сделки с Газпромом по разведке и добыче на перспективном нефтегазовом блоке «Витиакуа».

«...Соглашение с Газпромом об огромных инвестициях в 1,224 млрд долларов будет осуществлено в ближайшем будущем. Для меня, для Боливии это честь, что самая большая в мире компания по запасам газа, а также по его добыче будет представлена в Боливии. Это огромная радость и большой шаг вперед для нашей любимой Боливии», – сказал Моралес, передает РИА «Новости».

По его словам, Боливия намерена удвоить добычу газа. «Газпром производит в день 1,2-1,5 млрд куб.м., мы же пока – всего 60 млн», – отметил президент.

В четверг Газпром и Боливия подписали основные условия соглашения по разведке и добыче на участке «Витиакуа». Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Моралесом сообщил, что Москва и Сукре обсуждают возможность увеличения добычи Газпрома на территории Боливии в два раза.