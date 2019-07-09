Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Боливии

Президент России Владимир Путин встретится с президентом Боливии Эво Моралесом 11 июля, чтобы обсудить сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Кремля.

«Планируется, что главы государств обсудят актуальные вопросы российско-боливийских отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах, обменяются мнениями по ключевым международным и региональным темам», – приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Кроме того, после переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Ранее Моралес рассказывал, что Боливия заинтересована в закупке российского оружия. В частности, страна рассматривает возможность замены учебных самолетов США Т-33 на российские.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем Боливии российское оружие.

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