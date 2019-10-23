Президент Боливии заявил о попытке госпереворота

Президент Боливии Эво Моралес назвал массовые акции протеста, начавшиеся в стране после выборов, попыткой государственного переворота со стороны правых сил, недовольных его переизбранием.

«Я созвал эту пресс-конференцию, чтобы объявить народу Боливии и всему миру, что в стране происходит государственный переворот. Он был подготовлен правыми силами при международной поддержке», – заявил Моралес, передает РИА «Новости».

В связи с этим Моралес объявил в стране режим чрезвычайного положения. «(Я объявляю) режим чрезвычайного положения и мирную, конституционную мобилизацию (населения) для защиты демократии», – сказал Моралес, передает ТАСС.

По словам главы государства, в протестах против его вероятной победы в первом туре, участвуют «запутавшиеся молодые люди». «Мы не будем вступать в конфронтацию (с ними), но мы защитим демократию», – отметил Моралес.

Тем временем в МИД России рассчитывают, что подсчет голосов на выборах в Боливии завершится в мирной обстановке. «В настоящее время продолжается подсчет голосов, в том числе с участием международных наблюдателей. Исходим из того, что данный процесс завершится в мирной, спокойной обстановке в соответствии с действующим законодательством Боливии», – говорится в сообщении на сайте министерства.

Голосование на президентских и парламентских выборах состоялось в Боливии в воскресенье. По итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Этой разницы достаточно для победы Моралеса в первом туре.

После обнародования предварительных результатов массовые акции протеста начались в понедельник в Ла- Пасе, Сукре и других городах страны. Протестующие оппозиционеры подожгли по меньшей мере одно региональное отделение избирательного суда. В соцсетях и местных СМИ распространились видео горящего здания в Потоси, горы пылающих бюллетеней в Тарихе и костров перед избиркомом.