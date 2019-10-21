Моралес лидирует на выборах президента Боливии

Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре, следует из данных Высшего избирательного суда республики после подсчета 95% голосов.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 45,28%. Его основного соперника экс-президента Карлоса Месу поддержали 38,16% избирателей. Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов, передает ТАСС.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Сам Эво Моралес считает, что после подсчета голосов избирателей из сельских районов он сможет победить в первом туре выборов главы государства. Об этом он заявил в воскресенье.

Между тем, наблюдатели от Организации американских государства (ОАГ) выразили обеспокоенность в связи с приостановкой публикации предварительных результатов подсчета голосов на выборах президента в Боливии.

Экс-президент Боливии и основной соперник действующего главы государства на выборах Карлос Меса также осудил приостановку передачи данных. «Высший избирательный суд снова не выполняет свои обязательства. ... Мы требуем, чтобы подсчет возобновился», – заявил он.

По мнению Месы, итоги прошедшего в воскресенье голосования должны позволить ему выйти во второй тур.