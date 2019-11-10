Президент Боливии объявил о новых выборах главы государства

В Боливии пройдут новые выборы главы государства, об этом заявил президент страны Эво Моралес на фоне массовых беспорядков.

«Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство», – передает его слова ТАСС.

Напомним, Высший избирательный суд Боливии ранее признал, что Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. В итоге в Боливии вспыхнули массовые протесты, начались забастовки.

Моралес объявил режим чрезвычайного положения, оппозицию он обвинил в попытке организовать госпереворот.

Россия опровергла вмешательство в дела Боливии.