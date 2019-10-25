Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес переизбран на новый срок в первом туре выборов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.

Обработано 99,9% голосов. Поскольку несколько актов в регионе Бени были аннулированы, 100% не наберется. Новое голосование пройдет в ноябре, но итоговый результат уже не изменится.

Моралес получил поддержку 47,07% избирателей. Его главный соперник Карлос Меса – 36,51%, передает РИА «Новости».

Победа в первом туре без проведения второго признается, если кандидат набрал свыше 50% или хотя бы не менее 40%, но с 10-процентным отрывом от ближайшего соперника.

Явка составила 88,31%.