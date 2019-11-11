Моралес объявил о госперевороте в Боливии и подал в отставку

В Боливии происходит государственный переворот, заявил президент страны Эво Моралес, объявив о своей отставке.

«Мы подаем в отставку», – приводит слова Моралеса ТАСС.

Как заявил Моралес, он решился на такой шаг, чтобы «наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам».

При этом Моралес заверил, что борьба за «равенство и мир» еще «не заканчивается». Сейчас его «обязанность как президента – найти способ успокоить ситуацию», сказал он.

Моралес в прощальном обращении выразил надежду на то, что беспорядки в Боливии прекратятся уже вечером, передает РИА «Новости».

Моралес подчеркнул, что не покинет страну после отставки.

Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за Моралесом заявил, что уходит в отставку.

Экс-президент Боливии Карлос Меса, который 20 октября проиграл Моралесу на выборах, заявил, что наступил «конец тирании», а участников протестов поблагодарил за «героизм».

Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья «решительно осудил госпереворот в Боливии» и выразил «солидарность с братом президентом Эво Моралесом».

Напомним, Моралес одержал победу на выборах президента страны. Его противники отказались признать результаты голосования. В стране начались беспорядки. Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман призвал Моралеса к отставке.