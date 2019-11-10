Вооруженные силы Боливии и профсоюз призвали Моралеса уйти в отставку

Президенту Боливии Эво Моралесу следует уйти в отставку, заявили вооруженные силы страны и крупнейший профсоюз Боливии.

Главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман заявил: «Призываем президента страны отказаться от президентского мандата», – передает РИА «Новости».

По мнению Калимана, это «позволит принести мир и стабильность ради блага Боливии».

Секретарь Боливийского профсоюза рабочих Хуан Карлос Уарачи также заявил, что Моралесу следует «взять на себя ответственность и подать в отставку», если такое «решение успокоит народ», передает ТАСС.

Прежде профсоюз выступал в поддержку Моралеса.

Отметим, что президент страны уже дал согласие на новые выборы главы государства, когда его противники отказались признать переизбрание Моралеса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Боливии, где после выборов начались погромы, поджоги и нападения на чиновников.