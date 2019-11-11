После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны

В Боливии начались аресты прежнего руководства страны, появились сообщения о планах полиции задержать экс-президента Эво Моралеса.

Министр здравоохранения Боливии Габриела Монтаньо заявила, что полицейские собираются «незаконно задержать Эво Моралеса», передает ТАСС.

Сам Моралес заявил, что не собирается сбегать из страны, так как «ничего не украл», передает РИА «Новости».

Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

Тем временем Боливийское информационное агентство сообщает, что полиция по приказу МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда. Кроме того, задержаны несколько руководителей его региональных подразделений.

Ведется расследование в связи с «подделкой документов, манипулированием информацией, изменением и сокрытием результатов, избирательных списков, злоупотреблением служебным положением».

Напомним, беспорядки в Боливии вынудили Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.