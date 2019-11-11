После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны

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Трамп выбрал следующую жертву торговой войны

Эйфория от мира США с Китаем продлится недолгоФото: Carlos Barria/Reuters
США и Китай делают первые шаги к завершению торговой войны, которая прошлась по всем глобальным игрокам. Полноценный мир с Пекином возможен аккурат к американским президентским выборам. В выигрыше окажутся многие страны, в том числе и российская экономика с рублем. Однако эйфория может оказаться недолгой. У Вашингтона уже есть новая «жертва» – на то время, когда он разделается с Китаем. Подробности...
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Европа начала подбирать место России на мировой арене

Европа хочет развернуть Россию в свою сторонуФото: общественное достояние
О геополитической стратегии России, ее месте и будущем спорят во всем мире. Но практически никто из лидеров великих держав не делится своим мнением с публикой. Тем не менее французский президент Макрон уже не в первый раз вслух размышляет о том, какой выбор стоит перед Россией. А сейчас он назвал три сценария будущего для нашей страны. Но они чересчур категоричны. Подробности...
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Поклонники ВВС России стали жертвой китайского обмана

Победный форсаж «Белого лебедя» оказался шапкозакидательским фейком китайских репортеровФото: Viktor Korotayev/Reuters
Больше суток российские интернет-СМИ бурно обсуждали новость о том, что ракетоносец Ту-160 сумел над Японским морем уйти от преследования сразу двух американских истребителей F-35. Однако, скорее всего, вся эта история является не более чем плодом фантазии недобросовестного китайского журналиста. Как же такое произошло? Подробности...
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Греция нанесла очередной удар по русскому православию

Раскол православия в Киеве с подачи «греческих» церквей только усиливается Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Основанная, как считается, самим апостолом Марком Александрийская церковь объявила о признании ПЦУ – структуры украинских раскольников. Хотя находится эта двухтысячелетняя церковь в Египте, ее верхушку составляют греки. Решение признать раскольников «братьями» Александрия приняла сразу после Афин. Точнее, после визита туда госсекретаря США.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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У нас будет очень много счастливых беременностей

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Государство не должно быть дурачком, который стоит перед женщиной и выпрашивает у нее ребеночка: «а то мы вымрем», «а кто же экономику будет поднимать», «ты рожай, пожалуйста». Подробности...
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Германия так и не избавилась от своей стены

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Три десятилетия назад ГДР и ФРГ начали объединяться. Но так и не объединились до сих пор. Запад живет сам по себе, Восток – сам по себе, и с мест своих им не сойти. Да, при этом они еще и не любят друг друга. Подробности...
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Макрон не ответил на главный вопрос про Россию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Франции рассказал о путях дальнейшего развития России. Первый он назвал бессмысленным, второй – унизительным, а третий – органичным. Но проблема в том, что Россия давно считает себя частью Европы, а сама Европа так не считает. Подробности...
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              После победы оппозиции в Боливии начались аресты прежнего руководства страны

                 11 ноября 2019, 03:11
              Фото: Global News/Youtube
              Текст: Антон Антонов

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              В Боливии начались аресты прежнего руководства страны, появились сообщения о планах полиции задержать экс-президента Эво Моралеса.

              Министр здравоохранения Боливии Габриела Монтаньо заявила, что полицейские собираются «незаконно задержать Эво Моралеса», передает ТАСС.

              Сам Моралес заявил, что не собирается сбегать из страны, так как «ничего не украл», передает РИА «Новости».

              Мексика предложила Моралесу убежище на территории посольства в Ла-Пасе, где уже находятся 20 чиновников и депутатов.

              Тем временем Боливийское информационное агентство сообщает, что полиция по приказу МВД задержала президента и вице-президента Высшего избирательного суда. Кроме того, задержаны несколько руководителей его региональных подразделений. 

              Ведется расследование в связи с «подделкой документов, манипулированием информацией, изменением и сокрытием результатов, избирательных списков, злоупотреблением служебным положением».

              Напомним, беспорядки в Боливии вынудили Моралеса уйти в отставку. Вместе с ним свои должности оставили его высокопоставленные сторонники. Власть перешла к Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.


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