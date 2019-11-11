После череды отставок определился новый лидер Боливии

После ряда отставок власть в Боливии перешла ко второму вице-спикеру Сената страны Жанин Аньес, которая представляет оппозицию.

После отставок президента и вице-президента Боливии руководство государством должно было перейти к спикеру Сената Адриане Сальватьерра, но и она объявила о своей отставке, передает ТАСС.

Спикер Палаты депутатов Виктор Борда, который идет четвертым в списке передачи власти, оставил свой пост еще несколько часов назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pagina 7.

Учитывая отставку и первого вице-спикера Сената, Аньес заявила, что верховная власть переходит к ней.

Напомним, на фоне беспорядков военные отказались поддержать победившего на выборах Эво Моралеса. Моралес объявил о своей отставке, заявив, что в стране произошел госпереворот.