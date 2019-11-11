Объявлено о новых выборах в Боливии

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Аньес подтвердила, что станет и. о. президента, передает ТАСС со ссылкой на Unitel.

Она сообщила, что в понедельник прибудет в Ла-Пас, где «официально возьмет на себя ответственность» в соответствии с процедурой «передачи власти». Сейчас вице-спикер в городе Тринидад ожидает, когда с Ла-Пасом восстановят авиасообщение, передает РИА «Новости».