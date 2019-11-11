В Совфеде сказали, от чего зависит развитие ситуации в Боливии

Ситуация в Боливии будет зависеть от действий оппозиции, а также позиции международных структур и внешних игроков, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Лихорадит Боливию – о своей отставке заявил президент этой страны Эво Моралес. При этом накануне, 10 ноября, он объявил о проведении новых президентских выборов в ближайшее время, «чтобы боливийский народ демократическим путем избрал новое правительство». Однако оппозицию такой вариант не устроил, и это, конечно же, факт настораживающий. Ведь, получается, Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку, но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и т. д., могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ключевой целью ухода Моралеса была остановка насилия, «поэтому сейчас «мяч» на другой стороне, и от ее действий будет зависеть то, можно ли будет охарактеризовать произошедшее как государственный переворот, или же ситуация вернется в конституционное русло».

Косачев подчеркнул, что в данной ситуации важную роль будет играть позиция международных структур и внешних игроков. «Мы прекрасно знаем, что все левые правительства в этом регионе находились под постоянным давлением ввиду их открыто антиамериканской позиции. Сообщают также, что Организация американских государств в воскресенье выпустила заявление, в котором рекомендовала аннулировать результат выборов 20 октября, так как там «были установлены серьезные нарушения в ходе голосования и подсчете голосов». Поэтому нейтральной обстановку вокруг Боливии сейчас точно не назовешь», – отметил сенатор.

Он выразил надежду, что Боливия как можно скорее выйдет из кризисной ситуации, проведет выборы и вернется к нормальной жизни. «Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран», – добавил он.

В ночь на понедельник президент Боливии Эво Моралес был вынужден уйти в отставку на фоне погромов и нападений на чиновников. Однако это не остановило беспорядки, нападению подверглось посольство Венесуэлы. Сообщалось также, что выдан ордер на задержание Моралеса.

В понедельник второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Между тем главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила Моралеса работать в испанской редакции канала.