Симоньян пригласила Моралеса работать на RT

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса работать в испанской редакции канала.

«Предлагаю Моралесу увлекательную работу телеведущего на испанском RT. Корреа (президент Эквадора с 2007 по 2017 годы – прим.ВЗГЛЯД) уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Боливии Эво Моралес и ряд его высокопоставленных сторонников ушли в отставку на фоне беспорядков охвативших Боливию. Некоторые из представителей прежнего руководства страны уже арестованы. Сообщается, что полиция хочет задержать и самого Моралеса.

В понедельник второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.