Путин впервые встретился и пообщался с лидером Бразилии

Президент России Владимир Путин впервые встретился и пообщался с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на встрече в формате БРИКС на саммите G20, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «рабочий день начался со встречи в формате БРИКС – неформальная встреча, но традиционно ее пытаются приурочить к многосторонним форумам, в том числе к саммитам «двадцатки», передает РИА «Новости».

«Выбрана председателем и была организатором встречи Бразилия. Ожидая других участников, Путин получил возможность достаточно близко познакомиться с президентом Бразилии Болсонару, это была их первая встреча, и они имели возможность хорошо пообщаться», – добавил пресс-секретарь главы государства.

В ходе беседы лидеры отметили эффективность и востребованность такого формата, как БРИКС.

«Говорили на самом саммите БРИКС о нестабильности мировой торговли (...), но многие говорили о необходимости реформирования ВТО, дабы наблюдать большую эффективность работы этой безальтернативной организации. Индийские партнеры говорили о необходимости укрепления сотрудничества в области борьбы с терроризмом», – добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Путин начал рабочую программу на саммите G20 со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.