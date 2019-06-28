Путин призвал страны БРИКС работать над справедливой моделью мировой экономики

Президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите «Большой двадцатки» (G20) со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.

Перед началом встречи лидеры «пятерки» сделали совместное фото, передает ТАСС.

«Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров», – сказал российский лидер на встрече с коллегами по БРИКС.

«В этих условиях, как представляется, государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития», – заявил глава российского государства.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20.